В этом году было разрушено 90% теплоэлектростанций ДТЭК, – Тимченко

В 2024 году было разрушено 90% мощностей тепловых электростанций компании ДТЭК.

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Об этом в комментарии The Economist заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"90% наших производственных мощностей было разрушено в этом году. С марта ракетные атаки были направлены против тепловых и гидроэлектростанций", – сказал он, комментируя последствия российских обстрелов.

В статье говорится, что сейчас украинские инженеры ищут в Европе оборудование на законсервированных теплоэлектростанциях для его использования в Украине.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Рината Ахметова были обстреляны врагом более 180 раз.