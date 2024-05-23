В ДТЭК назвали причины роста дефицита в энергосистеме

Жаркая погода и снижение половодья способствуют тому, что в энергосистеме начал расти дефицит электроэнергии.

Об этом в эфире и Общественного радио заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Раньше дефицит был меньше, чем сейчас. Последние 3 дня достаточно жарко. Многие включаются кондиционеры и растет спрос на электроэнергию. С другой стороны, размер импорта, который может привлечь страна, он не увеличился, он одинаков", – сказал он.

Сахарук объяснил, что раньше более комфортной температуры импорта хватало для балансировки энергосистемы, но уже сейчас такой возможности нет. Также он добавил, что на увеличение дефицита влияет снижение половодья.

"Сейчас количество воды становится меньше и поэтому возможности балансировать систему, в том числе, за счет увеличенной генерации на гидроэлектростанциях становится меньше", – объяснил исполнительный директор ДТЭК.

Он напомнил, что основная причина дефицита – значительное разрушение генерирующих мощностей массированными ракетными атаками. В результате весенних обстрелов было повреждено или потеряно почти 8 ГВт. Ранее сообщалось, что в результате последних пяти массированных ракетных атак по энергосистеме были существенно повреждены ТЭС ДТЭК и на их восстановление уйдет много времени.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы около 180 раз.