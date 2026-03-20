В Дії временно отключат часть сервисов: что не будет работать и когда

В приложении и на портале государственных услуг Дія временно будет недоступна часть услуг из-за плановых технических работ. Ограничения касаются бронирования от мобилизации и операций с автомобилями.

Приостановление услуг связано с обновлением государственных реестров. Об этом сообщили в пресс-службе Дії 20 марта.

Там отметили, что сразу после завершения технического обновления пользователей проинформируют о возобновлении работы всех сервисов. Граждан просят следить за официальными сообщениями в приложении и на портале.

Что и когда не будет работать

Услуги, связанные с военным учетом. Из-за работ в реестре "Оберіг" до 09:00 21 марта недоступны:

военно-учетный документ;

бронирование работников;

сведения о работниках из реестра военнообязанных;

продление бронирования;

аннулирование бронирования.

Услуги по авто. Из-за обновления Единого государственного реестра транспортных средств перерегистрация авто не будет работать с 17:00 21 марта до 20:00 23 марта.

Другие функции Дії будут работать в обычном режиме. Пользователям советуютзаранее воспользоваться нужными сервисами, чтобы избежать задержек.

Дія.Підпис работает по-новому

В сервисе государственных услуг Дія обновили процесс создания и использования Дія.Підписи. Начиная с 5 февраля, чтобы создать подпись, нужно иметь физический биометрический документ – ID-карту, загранпаспорт или вид на постоянное или временное проживание.

Также телефон пользователя, на котором установлено приложение, должен поддерживать NFC (Near Field Communication, технология беспроводной связи для обмена данными на очень коротких расстояниях, до 10 см).

Если у пользователя уже есть Дія.Підпис, то она останется действительной. Но когда человек решит создать ее заново или ее срок действия закончится, процесс уже будет происходить через NFC.

