В действиях 'Укрэнерго' и его миллиардного должника есть признаки сговора, – политолог Кулик

НЭК "Укрэнерго" и ООО "Юнайтед Энерджи", которую НАБУ обвиняет в нанесении ущерба "Укрэнерго" более чем на 700 млн грн, действуют совместно в рамках судебного иска государственной энергетической компании к банку "Альянс".

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Об этом заявил политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в своем блоге "Каминг-аут Кудрицкого и Коломойского" на Цензор.НЕТ со ссылкой на материалы судебных заседаний.

Эксперт напомнил, что недавнему подозрению, которое объявило НАБУ руководителю департамента безопасности НЭК и касавшейся закупки бронежилетов по завышенной цене, предшествовало более резонансное дело. В ее пределах чиновникам "Укренерего" выдвинули подозрения в причастности к схеме с выводом средств НЭК после неуплаты за электроэнергию 1,4 млрд грн компанией "Юнайтед Энерджи", связанной с ныне арестованным бизнесменом Игорем Коломойским.

"Трудно сказать, чем руководствовалось руководство НЭК "Укрэнерго", когда подмахивало документы Коломойскому. Некоторые фигуранты уже вне зоны досягаемости для украинских следователей. В руководстве компании говорят, что очень волновались из-за начала войны, переживали. И как-то не усмотрели, руки как-то сами взяли". и подписали договоры. Несмотря на то, что, согласно правилам энергорынка, которые очень хорошо знают в "Укрэнерго", ресурс отпускать было ну никак нельзя, потому что компания была дефолтной, денег не платила и не собиралась", - отметил Кулик.

По его словам, когда этим делом заинтересовалось НАБУ, "Укрэнерго" решила переложить ответственность на банк, который обеспечивал гарантию сделки - "Альянс", подав на него в суд.

"Но в банке говорят, что не будут платить за преступление, а то, что произошло, - именно преступный сговор руководства "Укрэнерго" и контрагента. Потому что "Укрэнерго" не совершил базовых действий, которые, согласно правилам энергорынка, должны были сделать: не прекратила отпуск электроэнергии должнику, не присвоила ему статус "дефолтный", не списала его деньги со спецсчета в "Ощаде", – написал политолог.

Он добавил, что банк подал встречный иск и выиграл первую инстанцию, ведь суд признал, что из-за нарушений, допущенных сторонами договора, банковскую гарантию невозможно выполнить. После этого банк подал ходатайство о приостановлении производства по иску "Укрэнерго" в банк до завершения рассмотрения своего иска апелляционной и высшей инстанциями. Это ходатайство частично удовлетворили.

По словам Кулика, "Укрэнерго" оспорила остановку рассмотрения своего иска, а впоследствии то же сделало и "Юнайтед Энерджи". В подтверждение своих слов политолог привел скриншоты кассационной жалобы ООО "Юнайтед Энерджи", в которой общество поддерживает требования "Укрэнерго" к финучреждению.

"Компания, раздевшая "Укрэнерго" на 1,4 млрд, и ограбленная этой компанией "Укрэнерго" публично признают, что действуют вместе и стремятся к одним и тем же целям. Вдруг выглядит, что никакие они не антагонисты, не вор и жертва, а сообщники, преследующие цель найти козла отпущения, на которого повесить долг? – заявил политолог.