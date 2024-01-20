В Давосе глава ДТЭК обсудил с международными банками привлечение капитала на энергетические проекты в Украине

На Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко обсудил международные финансовые учреждения и банки привлечения капитала в Украину.

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Об этом он написал на своей странице в LinkedIn.

Тимченко рассказал, что одной из главных целей его визита на форум в Давосе было привлечение капитала и поддержка частного сектора в Украине.

Он отметил, что ДТЭК готов реализовывать амбициозные проекты, будь то возобновляемые источники энергии или системы накопления энергии и другие. Однако для этого не хватает капитала.

"Я встречался с международными финансовыми учреждениями, банками и говорил им, что мы должны быть более инновационными, более гибкими, чтобы при данных обстоятельствах привлечь этот капитал в Украину", – подчеркнул глава ДТЭК.

Ранее сообщалось, что ДТЭК достроит Тилигульскую ВЭС за 450 млн евро. В декабре 2023 года украинский энергохолдинг подписал соответствующий меморандум с датской компанией Vestas, являющейся одним из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов. Общий объем инвестиций в этот проект превысит 650 млн евро.

Напомним, в мае 2023 года была введена в действие первая очередь Тилигульской ВЭС с 19 турбинами мощностью 114 МВт.