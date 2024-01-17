В Давосе ДТЭК призвал международных партнеров объединиться для восстановления экономики Украины

На Всемирном экономическом форуме в Давосе ДТЭК призвал мировых лидеров и инвесторов усилить защиту украинской экономики, создав условия для поступления частного капитала в страну.

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Об этом в ходе форума в Давосе заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Защита нашей экономики – один из важнейших элементов, необходимых для победы в этой войне. В Украине есть компании, которые могут это делать, а также масштабные проекты, которые могут получать финансирование от банков. Однако для их реализации необходим дополнительный капитал, и здесь мы надеемся на поддержку от правительств и международных финансовых организаций. Украинский бизнес научился выживать во время войны и восстанавливаться благодаря изобретательности и решительности. Теперь мы просим МФО направлять свои потоки финансирования не только на государственные структуры. Пора обратить внимание на частный сектор для восстановления украинской экономики", – сказал Тимченко выступая на специальном мероприятии, которое было посвящено возобновлению украинского бизнеса.

В мероприятии Revitalising business в рамках WEF2024 приняли участие заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев, бывший постоянный представитель США в НАТО Курт Волкер, американский экономист Андерс Аслунд, Василий Тофан из Horizon Capital и старший стратег компании Bluebay Asset Management Тимоти Эш.

В рамках этой дискуссии был создан манифест с призывом к безотлагательным действиям от партнеров по защите украинской экономики.

В частности, в манифесте призвали иностранные правительства и МФО повысить финансирование частного бизнеса Украины, создать инвестиционную группу для координации внутренних и глобальных действий по возрождению бизнеса и использовать больше финансовых инструментов, поддерживающих правительства, МФО и экспортно-кредитных агентств с целью привлечения значительно больших объемов частного капитала

Кроме того, для возрождения украинского бизнеса международных инвесторов призвали строить отношения с украинскими партнерами, имеющими необходимый опыт, а также работать с украинским бизнесом за пределами страны.

Также в рамках манифеста было сформировано обращение к украинскому правительству и отечественному бизнесу воспользоваться моментом для ускорения реформ и либерализации рынков. В частности, начать процесс приближения Украины к европейским стандартам в сфере рыночного ценообразования и объединения рынков, усилить корпоративное управление для предоставления инвесторам дополнительных гарантий и укрепить доверие, ослабить запрет на экспорт и изменить механизмы контроля за движением капитала в условиях войны, чтобы обеспечить частным предприятиям возможность доступа к международным рынкам капитала и обслуживанию внешних долгов.