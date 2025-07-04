В Чехии произошел масштабный блэкаут: Прага парализована, сотни людей застряли в лифтах

Чехию 4 июля накрыл масштабный блэкаут, затронувший большую часть Праги и ряд других городов страны. Отсутствие электроснабжения привело к остановке общественного транспорта, сбоям в работе инфраструктуры и многочисленным инцидентам. К примеру, сотни людей оказались запертыми в остановившихся лифтах.

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Об этом сообщает чешское издание Denik. По данным энергокомпании Pražská energetika (PRE), причиной отключений стала авария на подстанции в районе Ходов.

Что известно о блэкауте в Чехии

Отключение электроэнергии затронуло в общей сложности восемь подстанций .

. Полностью остановилось движение метро в Праге, а также большинство трамвайных и троллейбусных линий. Светофоры не работают, что усложняет дорожное движение.

Сотни людей оказались заблокированы в лифтах. "Количество случаев с лифтами будет расти. Мы имеем дело с резервными источниками", – сообщил представитель пожарно-спасательной службы Радек Менцль.

"Количество случаев с лифтами будет расти. Мы имеем дело с резервными источниками", – сообщил представитель пожарно-спасательной службы Радек Менцль. Магазины и супермаркеты закрыты. Перестали работать многие банкоматы и платежные терминалы.

ЧП коснулось нескольких районов Праги, преимущественно на правом берегу Влтавы, включая Винограды, Вршовице, Забеглице, Крч, Ходов, Стрижков, Жижков, а также центр города.

Отключения также зафиксированы в других городах – Млада-Болеславе, Усти-над-Лабем, Градец-Кралове, Теплице, Колине, Пардубице, Ческа-Липе, а также в Пардубицком, Среднечешском, Краловеградецком и Либерецком краях.

– Млада-Болеславе, Усти-над-Лабем, Градец-Кралове, Теплице, Колине, Пардубице, Ческа-Липе, а также в Пардубицком, Среднечешском, Краловеградецком и Либерецком краях. Остановлено движение поездов между Прагой и Колином, а также между Колином и Кутной Горой.

между Прагой и Колином, а также между Колином и Кутной Горой. Аэропорт Праги блэкаут не затронул.

В больницах, пострадавших от отключения, запущены резервные генераторы. Некоторые обследования и несрочные операции откладываются.

Что говорят энергетики и спасатели

"Произошел сбой в работе линии V411 (это линия с самым высоким уровнем напряжения в Чехии. – Ред.), а затем и энергоострова на севере и востоке Чешской Республики. Часть системы электропередачи обесточена, и это событие также затронуло большинство подстанций системы электропередачи", – заявили в операторе системы передачи Чехии ČEPS.

Пожарно-спасательная служба страны подтвердила, что регистрирует "большое количество событий, связанных с отключением электроэнергии в Праге, Центральной, Северной и Восточной Чехии ".

". По данным Национального агентства кибербезопасности и информационной безопасности, кибератаки не было .

. В связи с отключением электроэнергии министр внутренних дел Вит Ракушан привел в готовность Центральный кризисный штаб. По его словам, пока что выясняются масштабы сбоев.

Как сообщал OBOZ.UA, это не первый крупный сбой инфраструктуры в Европе за последние месяцы. В конце апреля-2025 во многих странах Западной Европы, но больше всего – в Испании и Португалии, исчезла электроэнергия, из-за чего без света остались около 50 млн человек. Впрочем, уже на следующее утро в Испании восстановили более 99% электроснабжения.

А в конце мая в Испании внезапно исчезла телефонная связь и интернет. Масштабный сбой произошел по всей стране и затронул практически все мобильные сети. Причиной назвали неудачную модернизацию сети.

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