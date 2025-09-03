В 2025 году к сетям ДТЭК подключилось 2,5 тысячи бытовых солнечных электростанций

За семь месяцев 2025 года к электросетям ДТЭК подключилось более 2,5 тысячи бытовых солнечных электростанций.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"За 7 месяцев 2025 года получили статус просьюмеров (бытовой потребитель, который одновременно производит электроэнергию и использует ее для собственных нужд – Ред.) 2534 жителя столицы, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей, которые начали производить электроэнергию к сетям операторов систем распределения ДТЭК Сети", – говорится в нем.

Отмечается, что 94% всех новых просьюмеров приходится на Киевскую область – 1570. Это уже на 39 "зеленых" клиентов больше, чем за весь прошлый год.

В то же время на Днепропетровщине с начала 2025 года появились 444 новых просьюмеров, в Одесской области – 410, а в столице – 110 просьюмеров.

Также с января по август текущего года ДТЭК Сети подключили объекты "зеленой" и распределенной генерации 135 юридических клиентов. Среди них три промышленных СЭС.

"Каждый новый объект ВИЭ – это вклад в устойчивость украинской энергосистемы в условиях войны. Поэтому наши энергетики не только ремонтируют сети после повреждений в результате боевых действий, но и модернизируют энергооборудование. Благодаря этому электроинфраструктура способна интегрировать большее количество "зеленой" и распределенной генерации", – отметила генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.

Напомним, в первом полугодии 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 2,3 млрд грн в повышение надежности электроснабжения.