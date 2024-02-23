УЗ избегает поставок металлолома на внутренний рынок, несмотря на дефицит – СМИ

УЗ избегает поставок металлолома на внутренний рынок, несмотря на дефицит. Об этом пишет "Телеграф " в статье "Халатность или саботаж: почему "Укрзалізниця" уже полгода не продает металлолом".

По данным УЗ, на эту государственную компанию приходится 12-15% от общей заготовки лома в Украине. В 2023 году УЗ реализовала 76,4 тысячи тонн лома на 460 млн грн. Это на 33% меньше, чем в 2022 году, когда УЗ продано заготовлено 113 тысяч тонн лома на 670 млн грн.

За последние полгода "Укрзалізниця" перестала продавать металлолом на внутреннем рынке. Последний тендер УЗ по продаже металлолома состоялся в сентябре 2023 года. Компания отправляет свой металлолом на экспорт по контрактами.

По информации "Телеграфа", "Укрзалізниця" не только перестала организовывать аукционы, но и прекратила отгрузку металлолома по уже заключенным контрактам, торги по которым были проведены зимой 2023 года. В 2024 году на украинском рынке металлолома начался кризис предложения.

По итогам января сбор металлолома упал на 21%, до самого низкого уровня с начала осени. Февраль будет завершен с еще более низкими показателями, что ставит под угрозу производственные планы украинского металлургического комплекса весной, - прогнозирует Телеграф.