Увеличение тарифа не позволит полностью восстановить разрушенные электростанции, – Плачков

Повышение тарифа на электроэнергию для населения значительно поможет энергетикам в ремонтах поврежденной или разрушенной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил бывший министр энергетики Иван Плачков.

"Это (повышение тарифа на свет – ред.) поможет, это значительно поможет энергетикам, хотя бы стабилизировать ситуацию с точки зрения ремонтов и некоторых реконструкций. Но это абсолютно не означает, что энергетики смогут за эти дополнительные средства (полностью – ред.) восстановить оборудование разрушенных электростанций", – сказал он.

Плачков пояснил, что Украина потеряла значительное количество генерирующих мощностей в результате обстрелов и сегодня энергосистема балансируется за счет импорта.

Он подчеркнул, что летом будет тяжело, потому что увеличится потребление электроэнергии, что приведет к увеличению нагрузки на энергосистему. "Поэтому ситуация критическая, угрожающая", - подчеркнул эксминистр.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения требовалось для восстановления поврежденной россиянами государственной генерации.