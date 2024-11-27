Увеличение прайс-кепов позволит снизить отключение света, – Нагорняк

Для обеспечения стабильного импорта электроэнергии из Европы и уменьшения отключений необходимо изменить предельные цены на рынке (прайс-кепы).

Видео дня

Об этом заявил Сергей Нагорняк, народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

По словам Нагорняка, "Укрэнерго" ежедневно предоставляет прогнозируемые графики относительно возможных отключений электроэнергии, однако в вечерние часы потребление обычно растет. Нардеп уверен, чтобы отключений было меньше, необходимо увеличить ценовые ограничения на импорт электроэнергии.

"Важно, чтобы в вечерние часы у нас было меньшее ограничение, важно, чтобы национальная комиссия НКРЭКУ увеличила порог и цену предельную для входа импорта. Потому что импорт сегодня в Украину практически не идет, верхний порог нашей цены он достаточно низкий, но цена на электроэнергию в Европе достаточно на сегодняшний день высока", – подчеркнул он.

Ранее соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, бизнесмен и инвестор во ВИЭ Игорь Тынный заявил, что в настоящее время рынок электроэнергии в Украине сталкивается с двумя наиболее критическими проблемами: долгами и прайс-кепами. Он считает, что усиленное государственное регулирование, особенно в условиях кризисов, не должно быть общим правилом, а лишь носить технический характер на случай экстренных ситуаций.