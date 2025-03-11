Ускоренное обучение и минимум конкурсов: как металлургия в Украине приспосабливается к новым кадровым условиям

Классические подходы к кадровому отбору, которыми компании пользовались в стабильное и предполагаемое время, не работают в условиях войны. Поэтому бизнесу приходится быть креативным – постоянно искать новые инструменты и совершенствовать существующие.

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Об этом рассказала директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест" Татьяна Петрук на встрече HRD Club Ukraine.

По ее словам, "Метинвест" до войны имел очередь из желающих работать на предприятиях компании. Сейчас, из-за миграции украинцев в более безопасные регионы Украины, выезд значительного количества граждан за границу и мобилизацию, компания сталкивается с острой нехваткой персонала. Вакантными остаются около 3,7 тысяч позиций, поэтому "Метинвесту" пришлось пересмотреть подходы к подбору и обучению персонала, а также изменить ряд внутренних процедур, которые обеспечивают эти процессы.

"Ситуация кардинально поменялась. Мы не просто не можем позволить себе конкурс – мы готовы брать большинство желающих работать. Та же ситуация с учебой: мы понимаем, что на наших предприятиях важнее сосредоточиться на критически необходимых в нынешних условиях навыках, таких как оказание первой медицинской помощи, чем на обучении эффективных презентаций", – говорит Петрук.

Учитывая эти изменения, "Метинвесту" пришлось пересмотреть учебные программы, скорректировать работу тренеров и сократить сроки обучения.

"Если раньше специалиста на должность подручного сталевара мы обучали шесть месяцев, то сейчас должны научить за два. Нам приходится просматривать все программы и переучить инструкторов в соответствии с новыми требованиями. Просматриваем и содержание обучения, чтобы оно не было всеобщим, а охватывало только самые необходимые навыки для конкретной должности. Завершив такую программу, человек сможет быстро приступить к работе и работать самостоятельно", – объяснила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом "Метинвеста".

Напомним, ранее "Метинвест" Рината Ахметова вошел в рейтинг лучших работодателей Украины – за ветеранскую программу и программы переквалификации, предлагаемые вузом компании "Метинвест" Политехника. Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году и вошла в рейтинг лучших работодателей Украины в 2024 году.