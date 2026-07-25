Жатва под обстрелом: в Запорожской области российские обстрелы уничтожили более 1850 га посевов

В Запорожской области продолжается уборка ранних зерновых, однако жатва проходит под постоянной угрозой российских обстрелов. Из-за атак оккупантов аграрии с начала года потеряли сотни единиц сельскохозяйственной техники и десятки объектов аграрной инфраструктуры.

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Погибла большая часть урожая – враг уничтожил 1850 гектаров посевов. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Уборка урожая под обстрелами продолжается на более чем 120 тысячах гектаров

По словам Федорова, несмотря на постоянную опасность российских ударов, запорожские аграрии ежедневно выходят в поля, чтобы провести уборку урожая и сохранить урожай.

Полевые работы проводятся только тогда, когда позволяет обстановка с безопасностью, используя каждую возможность для работы.

"В настоящее время продолжается уборка ранних зерновых и технических культур на площади более 120 тысяч гектаров. Люди работают в чрезвычайно сложных условиях, используя каждую безопасную возможность, чтобы провести полевые работы и сохранить урожай", – рассказал Федоров.

Российские атаки уничтожают посевы и аграрную инфраструктуру

Глава ОГА сообщил, что в этом году из-за российских обстрелов урожай не удастся собрать с более чем 1850 гектаров, поскольку посевы там были полностью уничтожены.

Кроме того, к части уже засеянных полей аграрии не могут добраться из-за постоянных атак, угрозы повторных ударов и пожаров, возникающих после попаданий российских боеприпасов.

По данным Федорова, с начала года в результате российских атак было потеряно более 250 единиц сельскохозяйственной техники. Также управляемые авиабомбы и беспилотники разрушили 55 зернохранилищ и других объектов аграрной инфраструктуры.

Несмотря на войну, аграрии продолжают работать

Глава Запорожской ОГА подчеркнул, что, несмотря на постоянную угрозу, запорожские земледельцы не сдаются.

"Аграрный сектор был и остается одним из фундаментов Запорожской области. И каждое собранное зернышко, каждый гектар, который удалось обработать несмотря на войну, – это еще одна победа трудолюбивых людей над страхом и российским террором", – подчеркнул глава ОГА.

Он поблагодарил работников сельского хозяйства, которые продолжают трудиться в условиях войны ради будущего нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 июля российские террористы нанесли очередной удар по Запорожью. Враг атаковал КАБами жилые районы и промышленную зону областного центра. Разрушена многоэтажка, 28 человек получили ранения, среди них – дети, самому младшему из которых всего три месяца.

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