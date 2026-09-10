В Киеве появились ночные автобусы: куда можно доехать от железнодорожного вокзала. Список маршрутов

В Киеве с четверга, 10 сентября, запустили 4 временных ночных автобусных маршрута от центрального железнодорожного вокзала. Они будут курсировать во время комендантского часа.

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Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. Интервал движения составит ориентировочно 60 минут.

Что известно

"С ночи 10 сентября в Киеве начнут работу 4 временных ночных автобусных маршрута для перевозки пассажиров от центрального железнодорожного вокзала до жилых массивов столицы", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, автобусы будут курсировать во время комендантского часа – с 1:00 до 5:00, в частности для пассажиров поездов, прибывающих в Киев в этот период. В то же время из жилых районов к центральному железнодорожному вокзалу автобусы будут отправляться раньше – в соответствии с расписанием и местами посадки. Интервал движения составит ориентировочно 60 минут.

В Департаменте обращают внимание, что высадка и посадка пассажиров на остановках будет осуществляться по требованию, и рекомендуют заранее планировать свои маршруты с учетом всех факторов.

Временные автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:

№ 131-Н "Железнодорожный вокзал "Центральный" – станция метро "Дарница" – Железнодорожный вокзал "Центральный";

№ 132-Н "Железнодорожный вокзал "Центральный" – станция метрополитена "Минская" – Железнодорожный вокзал "Центральный";

№ 133-Н "Железнодорожный вокзал "Центральный" – ул. Тулузы – Железнодорожный вокзал "Центральный";

№ 134-Н "Железнодорожный вокзал "Центральный" – проспект Павла Тычины – Железнодорожный вокзал "Центральный".

Чтобы узнать полный список остановок, перейдите по ссылке (нажмите, чтобы перейти).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с четверга, 10 сентября, изменился график работы метрополитена и наземного транспорта. В связи с сокращением продолжительности комендантского часа он будет работать дольше.

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