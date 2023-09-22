'Укрнафта' в августе оплатила 17% всей рентной платы в Украине за пользование недрами, – Корецкий

"Укрнафта" за август уплатила более 17% всех налоговых поступлений по рентной плате за пользование недрами.

Общая сумма, перечисленная предприятием в августе по результатам июля, составляет 736 млн грн – это 17,5% от всех рентных платежей, полученных государством в этом месяце (4,2 млрд грн).

"Также в августе компания уплатила 2,077 млрд грн налога на прибыль за второй квартал 2023 года. Всего в этом месяце Министерство финансов отчиталось о 30,9 млрд поступлений по этому налогу, - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий. - То есть, сумма, уплаченная "Укрнефтою", составляет 6,7% от подобных поступлений за август".

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Напомним, ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафти" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

В ноябре 2022 года директором ПАО "Укрнафта" назначен Сергей Корецкий.

"Укрнафта" владеет 87 специальными разрешениями на добычу углеводородов, ведет деятельность на востоке и западе Украины. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

За 6 месяцев 2023 года компания уплатила 12,3 млрд гривен налогов в бюджеты всех уровней.

Сеть АЗС "Укрнафта" составляет 537 станций почти во всех регионах Украины. Из них действуют 456 единиц. Компания реализует комплексную программу возобновления деятельности и обновление формата автозаправочных станций своей сети.

"Укрнафта" начала выпуск собственных топливных карт NAFTAКарта и талонов, реализуемых юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-постач".