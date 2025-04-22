"Укрнафта" присоединилась к Глобальному договору ООН в Украине, локальной сети крупнейшей глобальной инициативы, объединяющей ведущие компании мира и Украины вокруг общих ценностей устойчивого развития.

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"Современная компания в современном мире должна понимать свою ответственность, как перед обществом, так и перед окружающей средой, и четко соблюдать самые высокие стандарты в своей работе, – отметил директор компании Сергей Корецкий. - Партнерство с Глобальным договором ООН в Украине поможет "Укрнафте" четко следовать 10 принципам Глобального договора для достижения Целей устойчивого развития ООН и содействовать достижению 17 Целей устойчивого развития ради формирования сильного, устойчивого и ответственного общества".

Речь идет, в частности, о защите прав человека, справедливых принципах труда, экологических стандартах и нулевой толерантности к коррупции.

Фактически, таким образом, "Укрнафта" еще раз подтвердила курс, который установила после перехода под управление государства.

Компания работает прозрачно и развивает международное партнерство, внедряет самые высокие стандарты корпоративного управления OECD и соблюдаем мировые ESG-стандарты.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 544 заправки (461 собственную и 83 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.