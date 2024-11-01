'Укрнафта' приобрела первое в истории спецразрешение нефтегазовую площадь в Ивано-Франковской области через аукцион

ПАО "Укрнафта" приобрела специальное разрешение на нефтегазовую площадь в Ивано-Франковской области сроком на 20 лет.

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Это первое спецразрешение в истории компании, полученное через аукцион Государственной службы геологии и недр Украины. Компания победила на торгах, предложив 6,5 млн. грн.

Новая площадь размером около 9 квадратных километров находится между двумя существующими месторождениями "Укрнафты", что обеспечивает наличие необходимой инфраструктуры для добычи углеводородов.

Ожидается, что площадь включает в себя перспективные запасы нефти, газа и конденсата, а плотность неразведанных ресурсов составляет от 30 до 50 тысяч тонн углеводородов на квадратный километр.

Первоочередные планы компании включают в себя проведение комплекса геологофизических и геологопромышленных исследований для детального изучения потенциала новой площади.

Покупка этого спецразрешения будет способствовать расширению ресурсной базы "Укрнафты" и будет стимулировать развитие добычи. Работаем на энергетическую стойкость Украины!

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб".

Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 сумма благотворительной помощи составила более 1,5 млрд грн.