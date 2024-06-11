'Укрнафта' полностью выплатила дивиденды государству за 2023 год

"Укрнафта" уплатила НАК "Нафтогаз Украины" 3,5 млрд грн дивидендов.

Таким образом, предприятие полностью выплатило дивиденды по результатам деятельности в 2023 году.

"Около 8 миллиардов гривен перечислены на счета и депозитарии государственным акционерам компании - Министерству обороны Украины и НАК "Нафтогаз Украины", - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий. – Компания поддерживает экономику страны и работает на победу".

Напомним, за 2023 год "Укрнафта" также уплатила 25,7 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 г. ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".