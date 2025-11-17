Ukrnafta начала продажи зимнего дизельного топлива

Крупнейшая сеть АЗК в Украине UKRNAFTA начала реализацию зимнего дизельного топлива, которое обеспечит надежную работу двигателя при низких температурах.

Зимний дизель UKRNAFTA имеет стабильные эксплуатационные свойства и остается эффективным даже при температуре до –21°C.

"Подготовка к зимнему сезону традиционно является одним из приоритетов для нашей компании. Мы стремимся обеспечить клиентам уверенность в своем транспорте при любой погоде", – отмечают в UKRNAFTA.

Использование зимнего дизеля позволяет водителям беспрепятственно запускать двигатель в морозную погоду и поддерживать оптимальные параметры работы автомобиля в течение всего холодного периода.

UKRNAFTA рекомендует водителям заблаговременно переходить на сезонные виды топлива, чтобы гарантировать стабильность и безопасность движения зимой.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.