'Укрнафта' и Wärtsilä подписали соглашение о поставках газопоршневых установок

"Укрнафта" и Wärtsilä при поддержке Министерства энергетики Украины и Группы "Нафтогаз" начали сотрудничество в сфере энергетических устойчивости.

Во время встречи первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо было подписано рамочное соглашение о поставке комплектного оборудования для современных газопоршневых установок между крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины АО "Укрнафта" и финским лидером в производстве технологий для энергетики Wärtsilä.

"Это один из стратегических проектов, направленный на усиление энергетической безопасности Украины в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Длительные переговорные процессы достигают своей цели", – подчеркнул председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Финансирование закупки состоится за счет льготных кредитных средств Finnish-Ukrainian Investment Facility (FUIF) под гарантию финского экспортно-кредитного агентства Finnvera.

"Проект обеспечит резервное питание для критических подразделений общества. Избыток произведенной электрической энергии будет направлен для покрытия потребностей населения и бизнеса в объединенной энергосистеме страны, пострадавшей в результате российских атак", – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

Современное высокоманевренное газовое оборудование позволит "Укрнафте" дополнительно предоставлять услуги балансировки для рынка электроэнергии и значительно усилит энергетическую безопасность в регионах.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.