Укргазбанк змінив позиціювання бренду та фірмовий стиль

Укргазбанк здійснив рестайлінг, змінивши позиціювання бренду та фірмовий стиль. Відтепер у своїх комунікаціях Укргазбанк використовуватиме написання UGB "еко банк" країни та нову айдентику, зокрема новий логотип. Оновлене позиціювання бренду враховує нові сенси та виклики, що з’явились під час повномасштабної війни, та зберігає незмінний для банку екологічний напрям. При цьому Укргазбанк офіційно не змінив свою назву (найменування).

Банк, що діє в інтересах України, громад та бізнесу

Скорочення назви банку УГБ трансформувалось в UGB латиницею. Кожна літера абревіатури розкриває три вектори, три цільових аудиторії, на яких зосереджений банк, і в інтересах яких він діє. Це Україна. Громада. Бізнес.

"В умовах повномасштабного вторгнення Україна та українці вимушені жити й працювати абсолютно в нових умовах. І ми бачимо своєю місією допомагати державі посилювати економіку, бізнесу – відновлюватись та продовжувати працювати, громадам – відбудовуватись та розвиватись", – зазначає Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку.

Звісно, "еко банк" країни

Ми залишили в логотипі свою унікальну ознаку "еко банк", додавши слово "країни". Це підкреслює фактор глобальності еконапряму, який банк розвиває з 2016 року по всій країні. Враховуючи сформовані на ринку знання про банк як лідера з фінансування проєктів з відновлюваної енергетики, ми зберігаємо "зелений" банкінг як важливий атрибут оновленого бренду Укргазбанку. Крім цього, "еко банк" – це про відповідальне ставлення до партнерства, побудову екологічних стосунків з клієнтами та партнерами.

Без "газу"

Укргазбанк є універсальним банком, тому ми відійшли від слова "газ" у новому позиціюванні, оскільки воно, по-перше, обмежувало сприйняття бренду, по-друге, конфліктувало з іміджем банку як "еко банку".

Кольори природи

У своїй айдентиці банк зберіг синьо-зелену колірну гаму. Ці кольори найбільше підходять "еко банку" країни, оскільки є найбільш частими відтінками в природі. Синій – це колір чистого неба та води. Зелений – основа рослинного життя. Для більшого акцентування на екологічній спрямованості банку та розвитку "зеленого" банкінгу візуальний елемент ромба відтепер зеленого кольору, а зображення полум’я газу в логотипі змінили на зелений листочок.

"Наш бренд потребував оновлення айдентики та позиціювання. Ми зберегли його цінності та унікальність як "еко банку" та додали динаміки та нових сенсів, щоб бути більш сучасними та зрозумілими для наших клієнтів та міжнародних партнерів", – зазначає Ярослава Тітова, директорка департаменту корпоративних комунікацій Укргазбанку.

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