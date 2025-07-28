'Укрэнерго' задолжало более 15 млрд грн инвесторам в зеленую энергетику

Компания "Укрэнерго" имеет долг перед ГП Гарантированный покупатель за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников в размере 15,3 млрд грн.

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Об этом сообщает госпредприятие.

Также сообщается, что в свою очередь уровень расчетов Гарантированного покупателя перед производителями зеленой энергии с начала 2025 года составляет 90,1%, за 2024 год – 89,2%, за 2023 год – 99,2%.

При этом отмечается, что наибольший долг остается по итогам 2022 года – уплачено лишь 65,5% средств.

Ранее сообщалось, задолженность ГП Гарантированный покупатель перед производителями электроэнергии из ВИЭ составляет 23,3 млрд грн. В июне инвесторы в возобновляемую энергетику обратились к Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг с призывом решить проблему задолженности за 2021–2022 годы, которая возникла из-за действия незаконной формулы расчета небалансов.