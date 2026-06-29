"Укрэнерго" задолжала производителям 31 млрд грн, ещё 46 млрд грн задолжали самой компании, – Конеченков

Кризисная ситуация на балансирующем рынке продолжает обостряться из-за накопления многомиллиардных долгов, которые уже влияют на финансовую устойчивость энергетических компаний.

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Об этом заявил председатель правления ГС "Украинская ветроэнергетическая ассоциация" Андрей Конеченков.

По его словам, НЭК "Укрэнерго" на данный момент задолжала производителям электроэнергии на балансирующем рынке более 31 млрд грн. В то же время самой компании должники задолжали около 46 млрд грн, причем значительная часть этих долгов приходится на государственные предприятия и структуры, которые потребляют электроэнергию, но не производят расчетов.

"Во-первых, ситуация крайне критическая. НЭК "Укрэнерго" на сегодняшний день имеет задолженность в размере 31,4 миллиарда перед производителями на балансирующем рынке. Но должники задолжали НЭК 46 миллиардов", – отметил Конеченков.

Эксперт подчеркнул, что проблема носит системный характер и не может быть решена силами самого рынка. По его мнению, для урегулирования ситуации необходимо непосредственное вмешательство государства.

"И этот вопрос можно решить только с помощью государства. И если эти долги будут и дальше накапливаться, это будет влиять на работу НЭК "Укрэнерго", приведет к их банкротству и, конечно, это будет влиять на выработку электроэнергии на территории Украины", — подчеркнул Конеченков.

Напомним, по словам директора Европейско-украинского энергетического агентства Анастасии Верещинской, дальнейший рост задолженности на балансирующем рынке создает риски для стабильной работы всей генерации в Украине.