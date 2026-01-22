'Укрэнерго' может получить финансовую поддержку, если остановить наращивание долгов – медиа

Государство должно помочь компании "Укрэнерго" урегулировать проблему с многомиллиардными долгами на балансирующем рынке, чтобы компания могла получить финансовую поддержку от международных финансовых учреждений на стабилизацию энергосистемы.

Об этом говорится в статье РБК-Украина, где описываются причины, которые негативно влияют на работу энергосистемы Украины.

Как отмечается, энергорынок оказался в системном кризисе неплатежей, который угрожает не только финансовой стабильности ключевых государственных компаний, но и способности всей энергетической отрасли функционировать без перебоев. В центре этой проблемы – ситуация с "Укрэнерго" и долгами на балансирующем рынке (БР).

Как пишет автор материала, хроническая задолженность на БР сдерживает инвестиции в маневровую генерацию: инвесторы не спешат заходить на рынок, где оплату за поставленную электроэнергию приходится ждать больше года.

Причиной такой ситуации являются крупные потребители электроэнергии, отключение которых за накопленные долги запрещено государством по социальным или безопасностным причинам. В этих условиях часть таких потребителей не всегда осуществляет своевременные расчеты за электроэнергию, что приводит к накоплению задолженности. Сейчас такие долги перед "Укрэнерго" превышают 42 млрд грн.

В статье отмечается, что системного решения по урегулированию долгов перед "Укрэнерго" до сих пор не наработано. Соответственно, это привело к накоплению задолженности самой компании перед маневровыми электростанциями на уровне 24 млрд грн, и эта сумма продолжает расти ежемесячно.

"Первым шагом к решению проблемы может стать решение, которое остановит дальнейший прирост долгов. Этого можно достичь путем определения поручителей для предприятий из списка защищенных или критических. Для государственных – это государство, для коммунальных – город", – подчеркивает автор статьи.

Энергетики отмечают, что на рынке не может быть ситуаций, когда кто-то имеет "привилегии" не платить за электроэнергию и потреблять в долг без последствий.

"Только после остановки роста задолженности можно будет привлекать международную финансовую поддержку для "Укрэнерго", чтобы погашать задолженность перед производителями на балансирующем рынке. Также параллельно надо искать ресурсы, в том числе собственные, для погашения задолженности потребителей перед "Укрэнерго", – отмечается в материале.

Как сообщалось, за 2025 год долг на балансирующем рынке перед "Укрэнерго" вырос на 21% – до рекордных 42 миллиардов гривен. Также, за год существенно выросла задолженность "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка, на 36% – до рекордных 22,9 млрд грн.