'Укрэнерго' может не получить достаточно финансирования из-за действий НКРЭКУ, – Трохимец

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 4 октября, может принять решение, спровоцирующее нехватку финансирования НЭК "Укрэнерго" в 2024 году и в дальнейшем приведшее к углублению долгового кризиса в секторе возобновляемой энергетики.

Об этом написал глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец.

Он напомнил, что в сентябре НКРЭКУ одобрила проект постановления об изменениях в порядке установления (формирования) тарифа на услуги по передаче электроэнергии. Согласно измененному законодательству, комиссия могла бы уменьшать тариф на передачу "Укрэнерго", если бы из бюджета были уплачены средства на частичную или полную оплату спецобязанностей (ПСО) компанией.

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"Но Регулятор решил, что в законе недостаточно четко написано то, что тариф Укрэнерго учитывается с учетом финансовой поддержки, полученной компанией. НКРЭКУ трактует закон по-другому. И это изложено в проекте Постановления, которое собираются принять 4 октября", - отметил Трофимец.

По его словам, в проекте постановления указано, что размер расходов на выполнение специальных обязанностей Укрэнерго по обеспечению увеличения доли электроэнергии с ВИЭ на прогнозный год определяется с учетом финансовой поддержки, предусмотренной государственным бюджетом в соответствии с законодательством Украины. "Почувствуйте разницу - Закон говорит о пересмотре тарифа "в случае получения", а НКРЭКУ – что достаточно "предугадать" в государственном бюджете такие средства.

А если их не "получат", то почему-то будет пересмотрена "структура тарифа…по результатам года", - добавил адвокат. По его мнению, если речь идет об установлении недостаточного тарифа на передачу на 2024 год, то его итоги в комиссии подводить, очевидно , будут уже в 2025 году, что растянет проблему недофинансирования "Укрэнерго" и сектора зеленой энергетики.

Трохимец подчеркивает, что с ходом войны страна осознает больше, что предстоящее восстановление не такое уж будущее, и в энергетике нет времени на промедление, ведь отопительный сезон приходит ежегодно.

"Поэтому отрасль нуждается в решительных действиях от НКРЭКУ для того, чтобы у возобновляемой энергетики был шанс выжить во время войны", - подытожил адвокат.

Ранее "Укрэнерго" призвало НКРЭКУ установить бездефицитный тариф на передачу электроэнергии, чтобы не накапливать новые долги и обслуживать привлеченные кредиты. Из-за недостаточности тарифа компания в 2019-2022 года понесла более 49 млрд грн тарифных убытков.