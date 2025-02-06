'Укрэнерго' хочет выплатить 13 млрд грн долгов на энергорынке, – Брехт

Компания "Укрэнерго" планирует направить около 13 млрд грн на выплату накопленных ранее долгов на рынке электроэнергии Украины, заявил в блицинтервью Энергореформе глава компании Алексей Брехт.

Видео дня

Он отметил, что компания ожидает вступления в силу закона (законопроект №9381, 17 января направлен на подпись президенту), согласно которому экономия средств от диспетчеризации пойдет на погашение долгов на балансирующем рынке, перед ГП "Гарантированный покупатель" и малыми домашними СЭС.

"Это примерно 12-13 млрд грн. 10 млрд грн – это у нас была экономия только в 2023 году (эта цифра была озвучена депутатами во время заседания энергокомитета Верховной Рады по рассмотрению законопроекта – ЕР), а еще есть 2024 год", – пояснил глава "Укрэнерго".

По его словам, долг компании на балансирующем рынке составляет примерно 17,5 млрд грн, участников рынка – более 35 млрд грн, и компания планирует значительную часть своего долга погасить по экономии от диспетчеризации в 2023-2024 годах, которая может составить до 13 млрд грн. Также он указал, что "Укрэнерго" за 2024 год существенно снизило задолженность по сравнению с концом 2023 года.

"Тогда мы задолжали "Гарантированному покупателю" почти в 30 млрд грн. Сейчас этот долг снизился до 22 млрд грн. На БР (балансирующем рынке) мы также сократили задолженность – сейчас долг "Укрэнерго" на нем составляет около 17,5 млрд грн, участников рынка перед компанией более 35 млрд грн", – сказал Брехт.

Он также уточнил, что детально экономия будет ясна после того, как регулятор проведет плановую проверку "Укрэнерго".

"Мы просим это сделать в начале марта, а не в мае или июне, как было раньше. Именно для того, чтобы мы имели возможность быстрее использовать соответствующий ресурс и оплатить соответствующие обязательства", – подчеркнул глава системного оператора.

Как сообщалось, в Украинской ветроэнергетической ассоциации заявляют, что предприятия "зеленой энергетики" фиксируют улучшение ситуации с долгами за ранее сгенерированную электроэнергию и ожидают, что государство обеспечит их полную выплату для ускоренного строительства новых электростанций.