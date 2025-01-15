Украинцы в 2025 году заплатят налоги за свои авто: за какие придется отдать 25 тыс. грн

Украинцам в 2025-му придется снова заплатить налог на недвижимость. Речь идет только об относительно новых машинах (возрастом не старше пяти лет), стоимостью от 3 млн грн. Перечень авто, за которые нужно будет заплатить 25 тыс. грн налога, до 1 февраля опубликуют на сайте Минэнерго.

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Как напоминает издание Дебет-Кредит, перечень подлежащих налогообложению автомобилей определяет Минэкономики и до 1 февраля 2025-го обнародует на своем сайте. Таким образом, после того, как перечень будет опубликован , следует проверить, есть ли в этом перечне марки соответствующих автомобилей или автомобиля.

Ставка налога на один автомобиль в год составляет 25 000 грн (п. 267.4 НКУ). В случае окончания пятилетнего возраста легкового автомобиля в течение отчетного года налог уплачивается за период с 1 января текущего года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст такого автомобиля достиг (достигнет) пяти лет ( пп. 267.6.7 НКУ). Например, если пятилетний срок истекает в мае 2025 года, налог уплачивается за период с января по май – за 5 месяцев. Сумма налога за этот период будет составлять 10 416,67 грн (25 000: 12 х 5).

А если не платить налог?

Если же не заплатить в течение 60 дней, то сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут быть арестованы (так называемый налоговый залог).

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Более того, налоговики имеют право взыскать автомобиль, продать его, с полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему владельцу автомобиля. Правда, такая ситуация – большая редкость. Чаще всего должники после налогового залога сразу же платят по счетам.

Если нет машины в списке министерства?

Налоговая служба опубликовала специальное разъяснение (№688/ИПК/12-32-12-03-05), в котором четко говорится: сколько бы ни стоила машина, если модели такого года выпуска нет в списке, платить не нужно.

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