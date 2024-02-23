Украинцы усерднее начали платить за свет – YASNO

Задолженность жителей Киева и Днепропетровской области за электроэнергию снизилась на 250 млн грн.

Об этом в эфире Завтрака с 1+1 рассказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

"В январе мы работали с крупнейшими должниками в Киеве и на Днепропетровщине – сообщили им о возможном прекращении поставок электроэнергии. И за месяц общая сумма долга уменьшилась на 250 млн грн. Я очень благодарен тем людям, которые вовремя платят, и тем, кто начал урегулировать вопрос долгов", – сказал Коваленко.

По его словам, поставщики не заинтересованы в отключениях и применяют только в крайних случаях. До этого клиенты получают платежки с суммами задолженности и оповещения с просьбой уплатить долг.

"Мы ежемесячно информируем клиентов о состоянии расчетов, отправляем миллионы сообщений. Далее, при отсутствии реакции, самые большие должники получают два бумажных извещения – за 10 дней до отключения от поставщика и за 5 дней от оператора системы распределения. Если человек игнорирует и эти предупреждения, то представители оператора осуществляют отключение и прекращается электроснабжение в дом должника. Но на самом деле только каждый четвертый клиент, получивший официальное предупреждение о прекращении поставок, доводит дело до фактического отключения", – сказал Коваленко.

В то же время, если человек идет на контакт и стремится решить вопрос долга, поставщик делает все возможное, чтобы урегулировать ситуацию.