Украинцев ждет переломный момент: требования к стажу изменят уже в 2026-м, но это не последнее изменение

В Украине требования к стажу для выхода на пенсию вовремя повысят в 2026-м на 12 месяцев до 33 лет. Однако переломным станет 2027-й год, ведь тогда норму к стажу в 34 года может не выполнить львиная доля украинцев.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Постепенное повышение требований к стажу ввели еще в 2017-м. Тогда установили, что для выхода на пенсию в 60 лет надо иметь 25 лет стажа, однако каждый год требование будет расти на 12 месяцев, пока не достигнет 35 лет в 2028-м.

Параллельно растет и требование для выхода на пенсию в 63 года – с 15 (в 2017-м) до 25 лет (в 2028-м). Неизменным остается лишь предел для выхода на пенсию в 65 лет – 15 лет стажа .

Следовательно, в 2026-м украинцы, которым исполняется 60 лет, смогут выйти на пенсию при наличии 33 лет стажа. Если стажа меньше, придется платить или же до 63 или до 65 лет.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

В прошлом году (свежей статистикой ПФУ еще не располагает) было назначено 210,5 тыс. новых пенсий. Из них 42 тыс. пенсионеров не смогли вовремя выйти на заслуженный отдых. То есть норму по стажу не выполнил каждый пятый украинец (19,9%). Пока это относительно незначительный процент. Однако вскоре произойдет переломный момент.

Дело в том, что по последним данным, средний стаж украинца составляет 33 года и 9 месяцев. Этого хватит, чтобы вовремя выйти на пенсию даже в 2026-м. Однако уже в 2027-м, когда требование к стажу составит 34 года, значительная часть украинцев, вероятно, не сможет вовремя получить выплату от ПФУ.

Итак, с 2028-го чтобы получить пенсию в 60, надо непрерывно работать минимум с 25 лет. Притом важно не просто работать, но и платить взносы со своей зарплаты.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с января 2026-го минимальная пенсия вырастет на 234 грн – до 2 595 грн. В то же время максимальная пенсия повысится на 2,3 тыс. грн – до 25 950 грн. Кроме того, в следующем году, в марте, проведут индексацию пенсий (примерно на 15%).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!