Украинский бизнес в критической ситуации, модель бронирования нужно пересмотреть, – Андрей Бродский

Группа компаний "Велта" с титановыми активами по добыче руд испытывает острую нехватку кадров, что снижает ее работоспособность и поставку продукции за границу.

Об этом сообщил СЕО и совладелец "Велты" Андрей Бродский.

По его словам, украинский бизнес находится в критической ситуации. Люди в добывающем и инновационном секторах – ценные специалисты, именно они во время войны создают валютные поступления и обеспечивают уплату налогов в Украине. Но их бронирование недостаточно.

"У меня вопрос: мы точно все правильно делаем по поводу мобилизации? Возможно, пора наполнять ряды ВСУ не теми, кто сейчас наполняет бюджет и обеспечивает деятельность страны, а наоборот – теми людьми, которые являются потребителями бюджета, но почему бронируются без вопросов и подготовлены? Например, сотрудниками БЭБ, ДБР, прокуратуры, таможни и т.д. А также депутатами всех уровней и их ассистентами. Хотя бы в пропорции как у бизнеса – 50/50", – спрашивает руководитель компании.

По его словам, на ГОК по добыче и обогащению титанового сырья не хватает 28% персонала. В компании фиксируют рост работающих пенсионеров с начала войны 30%, рост работающих женщин, учитывая, что у компании и так была очень положительная гендерная статистика, – на 11%. В то же время, количество мобилизованных составляет 15%.

Он также отметил, что сейчас подрядчики не в состоянии обеспечить даже перевозку продукции, поскольку не хватает водителей. Таким образом, ГОК не может экспортировать сырье, фактически функционировать и, как следствие, платить налоги.

Как известно, в настоящее время в Верховной Раде рассматриваются две модели возможного экономического бронирования работников от мобилизации и военной службы. Одна из них, предусматривающая бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн, и эта модель вызвала волну критики в украинском обществе: адвокаты заявили о нарушении конституционных прав, а военные – о том, что эта идея поддерживает идею "войны для бедных".

Экономисты напомнили, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики. Поэтому, прежде всего, модели бронирования правительства нужно обсудить с украинскими работодателями.