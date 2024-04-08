Украинские предприятия сталкиваются с нехваткой персонала из-за мобилизации и миграции – НБУ

Все больше украинских предприятий сталкивается со сложностями в поиске как квалифицированного, так и неквалифицированного персонала, а количество ищущих работу согласно количеству резюме на сайтах поиска работы в дальнейшем сокращается.

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Нацбанка.

"Рост количества новых вакансий на сайтах поиска работы свидетельствует об устойчивом спросе на рабочую силу в начале 2024 года. В то же время, согласно опросам бизнеса, все больше предприятий сталкивается со сложностями в поиске как квалифицированного, так и неквалифицированного персонала. Количество ищущих работу, измеряемое количеством резюме на сайтах поиска работы, в дальнейшем сокращалось", – говорится в документе.

Это может являться следствием как возобновления занятости, так и ограниченного предложения рабочей силы, в том числе через мобилизацию и последующую миграцию. Ведь количество мигрантов за пределами Украины с начала 2024 года по состоянию на 14 марта, по данным ООН, увеличилось почти на 150 тыс. (или 2%) до 6,5 млн человек, указывают в регуляторе.

Напомним, ранее правительство предложило схему, которая предусматривала бы бронирование рабочих за зарплату более чем в 35 тыс. грн. Но эта идея встретила сопротивление общества и волну критики, после чего ее знали по рассмотрению как пропагандирующую идею "войны для бедных". В ВР придумали схему бронирования за 20 тысяч в месяц – что фактически так же является "налогом на трусость", и вызывает критику в обществе.