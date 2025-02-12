Украинские металлурги с 2020 года уплатили 190 млрд грн налогов

За 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налоги и сборы на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. При этом 61% всей суммы налогов, уплаченных металлургами в 2024 году – это доля компании "Метинвест". Но при росте тарифов государственных монополий бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.

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Об этом говорится в исследовании GMK Center.

"По итогам прошлого года отчисления в бюджеты всех уровней от компаний стальной отрасли выросли на 36% – до 32,4 млрд грн. Но в результате полномасштабной войны эта отрасль пострадала больше всех других отраслей украинской экономики, и уже третий год подряд работает в условиях выживания", – говорится в исследовании.

Так, металлурги потеряли 2 крупнейших комбината и более 40% производства стали из-за оккупации Мариуполя, а стоимость логистики в начале войны выросла в 4-5 раз. В конце 2024 года была прекращена добыча высококачественного коксующегося угля на "Шахтоуправлении Покровское", на долю которого приходилось 66% внутреннего рынка в 2024 году. Кроме того, предприятия отрасли практически не имеют возможности привлечь внешнее финансирование с учетом военных рисков, указывают аналитики.

"Металлурги уже три года работают в убыток и закладывают в нынешнем году планы на незначительный рост. Но эти намерения могут нивелироваться увеличением тарифов на передачу электроэнергии на 30% с начала текущего года и вероятной индексацией тарифов на железнодорожные грузоперевозки на 37%. Повышение тарифов увеличивает расходы метпредприятий, но они сами не могут автоматически заложить их в цену, поскольку продукция продается на экспортных рынках по международным ценам. Поэтому они могут сократить производство или совсем остановиться. Когда предприятие простаивает, госбюджет не получает налоговые поступления, без дохода останутся и естественные монополии, мечтающие повысить тарифы", – подчеркнули аналитики.

Рост тарифов не может способствовать повышению экономической активности и улучшению конкурентных позиций на внешних рынках, где стальная продукция украинских компаний конкурирует с такой же продукцией, произведенной другими компаниями, которым не приходится преодолевать негативные последствия войны, отметили в Центре.

"В случае остановки металлургических предприятий страна рискует потерять не только источник сырья для промышленности и оборонного сектора, но и поступления в государственный и местные бюджеты, а также источник собственных ресурсов для восстановления страны после войны и дальнейшего развития экономики", – резюмировали аналитики.

Как известно, Украина в прошлом году заняла 20 место в рейтинге 71 стран-крупнейших производителей стали. Так, за восемь месяцев 2024 года производство стали в Украине выросло на 30,7% в годовом выражении – до 5,27 млн тонн. Таким образом нам удалось вернуть 5 позиций – ведь в 2022 году Украина занимала в рейтинге 25 место.

Кроме того, выросли показатели и в других экспортных промышленных секторах Украины: за 10 месяцев экспорт железной руды составил 27,9 млн т (+96% г./г.), на общую сумму $2,3 млрд. Экспорт полуфабрикатов и металлопроката составил $2,7 млрд (+18,2% г./г.).