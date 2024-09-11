Украинские металлурги нарастили объемы инвестиций до 10 млрд

Объем капитальных инвестиций в секторе "Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования" по итогам 2023 года вырос на 55,8% по сравнению с 2022 годом – до 9,93 млрд грн.

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Об этом написал GMK Center.

Значительно выросли также инвестиции в секторе "Добывающая промышленность и разработка карьеров": они достигли 59,09 млрд грн, что на 169,2% больше по сравнению с 2023 годом. Общий объем капинвестиций в промышленность Украины за 2023 г. вырос на 79,5% г./г. – до 169,94 млрд грн.

"Несмотря на трудности военного времени, украинский горно-металлургический комплекс продолжает вкладывать значительные средства в поддержку и модернизацию собственных мощностей, и является одним из основных инвесторов в экономику страны", – указывают аналитики Центра.

В частности, группа "Метинвест", несмотря на колоссальные потери от оккупации, разрушения и преграды для экспорта, в 2023 году инвестировала в производственные мощности $284 млн. Из них в металлургическое производство – $65 млн, а горнодобывающее – $213 млн. В этом году "Метинвест" также планирует вложить в оборудование и рабочие площадки $320 млн. капитальных и около $350 млн. операционных инвестиций. А в течение 5-10 лет после завершения войны группа планирует масштабную зеленую трансформацию своих украинских активов – ГОКов, "Каметстали" и "Запорожстали" – общей стоимостью около $9 млрд.

Железорудная компания Ferrexpo в 2023 году инвестировала $101 млн в производство. В I полугодии 2024 года объем капинвестиций составил $55 млн. А промышленная компания "Интерпайп" за 2023 год инвестировала в производственные мощности $31 млн, а в 2022 году – $21 млн.

Как известно, в августе 2024 года Украина экспортировала товаров на сумму свыше $3,16 млрд, что на 6,4% больше, чем в июле, и на 17,5% больше показателей августа 2023 года. По стоимости наиболее экспортированы металлопродукции – на $437 миллионов, и семена рапса – на $421,3 млн. По физическим объемом преобладают руды и железные концентраты – 2,5 млн тонн и пшеница – 2,2 миллиона тонн.