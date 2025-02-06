Украинские долларовые облигации растут на фоне ожиданий мирного плана – Bloomberg

Долларовые облигации Украины уже пятый день продолжают расти. Они достигли новых максимумов на фоне ожиданий мирного плана президента США Дональда Трампа.

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Об этом сообщил Bloomberg. Как пишет издание, все ожидают, что подробности соглашения о прекращении войны в Украине должны появиться на следующей неделе.

"Союзники США ожидают, что администрация президента Дональда Трампа представит долгожданный план прекращения войны России против Украины на конференции в Германии на следующей неделе", – говорится в статье.

Отмечается, что долг Украины вырос по всем срокам погашения, а долларовые облигации с погашением в 2036 году превысили 60 центов за доллар, что является самым сильным показателем после их выпуска в прошлом году.

Согласно данным, собранным Bloomberg, долларовые облигации Украины принесли в этом году 7,8% прибыли в целом, регулярно попадая в число самых прибыльных ценных бумаг на развивающихся рынках.

"Я думаю, что рынок будет оставаться положительным вплоть до фактической встречи между Трампом и Путиным", – сказал Тимоти Эш, старший суверенный стратег по развивающимся рынкам в RBC BlueBay Asset Management.

В прошлом году украинские облигации выросли примерно на 60%, поскольку управляющие фондами наращивали свои позиции в ожидании шагов, которые ускорят окончание войны. Посланник Трампа Кит Келлог заявил, что не будет публично представлять план в Мюнхене, поскольку это должен сделать президент.

Жизнеспособный мир даст "огромный толчок к росту", хотя все еще существует риск заключения плохой сделки. Но "если безопасность не будет гарантирована", это будет иметь ужасные последствия для Украины и Европы, добавил Тимоти Эш.

Как сообщал OBOZ.UA, заявленное стремление Дональда Трампа начать украинско-российские переговоры "встряхнуло" украинские суверенные облигации, так называемые "B бонды". Среди наиболее прибыльных ценных бумаг – украинские долларовые облигации с погашением в 2035 году. Также продолжают расти облигации 2036 года.

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