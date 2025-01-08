Украинские чиновники наврали в декларациях на сотни миллионов гривен: в топ-10 нарушителей попали экс-таможенник и судья Верховного Суда

В Украине по результатам проверок деклараций чиновников всего за месяц обнаружили нарушения почти в каждом втором проверенном документе (48%). Рекордную сумму пытался скрыть экс-таможенник – в его декларации нашли признаки внесения недостоверных сведений более чем на 306,9 млн грн. Также в топ-10 нарушителей попал судья Верховного Суда с "неточностями" на 1,8 млн грн, бывший сотрудник Бюро экономической безопасности и представители местных властей.

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Об этом свидетельствуют данные Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). "Выявлены недостоверные сведения в 34 декларациях (в 48% из завершенных) на 438,5 млн грн. В компетентные органы направлено 35 обоснованных выводов и составлено 4 протокола об административных правонарушениях", – сообщили в ведомстве по результатам декабрьской проверки.

Также в НАПК назвали 10 самых серьезных нарушений, выявленных по результатам полных проверок деклараций в декабре. В списке указаны должности, но не имена нарушителей, это:

1. Бывший заместитель начальника отдела Закарпатской таможни

Установлены признаки недостоверных сведений более чем на 306,9 млн грн в декларации за 2023 год. НАПК направило обоснованный вывод в Государственное бюро расследований (ДБР).

2. Директор Департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации

Установлены признаки недостоверных сведений более чем на 22,3 млн грн в декларации за 2023 год. Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство по ст. 366-2 Уголовного кодекса (УКУ) – "Декларирование недостоверной информации".

3. Депутат Харьковского городского совета

В декларации за 2022 год нашли признаки неправдивых данных об активах более чем на 11,3 млн грн в декларации. Возбуждено уголовное производство за недостоверное декларирование.

4. Бывший член дисциплинарной комиссии БЭБ

НАПК обнаружило признаки недостоверных сведений более чем на 7,7 млн грн в декларации за 2022 год. Нацполиция возбудила уголовное производство по ст. 366-2 УКУ.

5. Сельский голова Новолатовского сельсовета Криворожского района Днепропетровской области

Установлены признаки недостоверных сведений более чем на 2,1 млн грн в декларации за 2021 год и более 2,4 млн грн в декларации за 2022 год. Суммарно – 4,5 млн грн. Открыто уголовное производство.

6. Судья Верховного Суда

Признаки недостоверных сведений более чем на 1,8 млн грн нашли в декларации за 2023 год. НАБУ уже приобщило материалы проверки к материалам уголовного производства.

7. Начальник управления ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве

Проблемные данные обнаружили в декларации за 2022 год – более чем на 1,3 млн грн. Продолжается сбор доказательств в административном производстве.

8. Экс-начальник Государственной экологической инспекции Карпатского округа

В декларации за 2022 год нашли признаки недостоверных сведений более чем на 1,1 млн грн. НАПК составило протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях – "Нарушение требований финансового контроля". Протокол вместе с материалами направлен в суд.

9. Бывший заместитель председателя Ривненской районной госадминистрации

Возможные нарушения в декларации за 2021 год оцениваются в 745 тыс. грн. Касательно фигуранта направлен обоснованный вывод в Нацполицию.

10. Бывший глава Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины

Установлены признаки недостоверных сведений более чем на 317 тыс. грн в декларации за 2022 год. НАПК продолжает собирать доказательств в административном производстве о нарушении требований финансового контроля.

В целом в 2024 году НАПК начало 1019 полных проверок деклараций чиновников, а звершило 715. "По результатам завершенных проверок выявлены недостоверные сведения, признаки незаконного обогащения или необоснованности активов, а также нарушение конфликта интересов в 358 декларациях, или в 50% от завершенных, то есть в каждой второй проверенной декларации", – подсчитали в ведомстве.

Для сравнения: за 2021 год такие нарушения было установлены в 27% завершенных полных проверок деклараций. "Это свидетельствует о том, что применение в 2024 году риск-ориентированного подхода к отбору деклараций на полную проверку оказало положительное влияние на эффективность проведенных проверок", – уверены в НАПК.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине объявили о подозрении временному исполняющему обязанности главы Гостаможенной службы. Ему вменяют недекларирование дома под Киевом в 2021-2023 годах.

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