Украинские банки учатся управлять в режиме постоянных изменений

Полномасштабная война изменила сам подход банков к стратегическому планированию. Если раньше стратегия могла формироваться на несколько лет вперед, то сегодня банки работают в режиме постоянной адаптации к новым рискам, сценариям и изменениям рынка.

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Об этом шла речь во время Ukrainian Banking Summit 2026, где руководители финансового сектора обсуждали будущее банковской системы Украины в условиях длительной турбулентности.

"Главная задача в нашей реальности – постоянно оценивать запас прочности системы. Мы должны планировать уровень капитала, качество кредитного портфеля и другие ключевые показатели. Постоянно проводим стресс-тестирование банка и стараемся оставаться максимально гибкими", – отметила Ирина Староминская, председатель правления АО "Универсал Банк".

Пятый год полномасштабной войны заставляет банковский сектор учиться работать в двух реальностях одновременно: планировать будущее, но параллельно постоянно быть готовыми к кризисным сценариям.

"Мы уже можем говорить о новой модели банковского управления во время войны. Если раньше стратегия пересматривалась раз в год, то сегодня это процесс постоянной корректировки", – объяснила Ирина Староминская.

В то же время, несмотря на постоянные изменения внешних условий, в monobank | Universal Bank отмечают: базовая стратегия проекта остается неизменной с момента запуска в 2017 году.

"Хотим быть банком номер один без отделений, но с человеческой поддержкой. Например, все привыкли называть копировальную машину ксероксом – названием бренда. Наша цель – сделать то же самое с банкингом", – подытожила председатель правления банка.

По ее мнению, будущее финансового сектора связано с моделью, в которой клиент получает доступ ко всем необходимым услугам дистанционно, без необходимости физически посещать отделение или проходить сложные бюрократические процессы.

Украинский банковский сектор постепенно переходит от модели стабильного планирования к адаптивному управлению, где скорость реакции становится критически важной для устойчивости бизнеса. Именно способность быстро пересматривать решения и работать в условиях постоянной неопределенности сегодня формирует новое конкурентное преимущество банковского рынка.