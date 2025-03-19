Украинская газодобыча нуждается в стабильном рынке и долгосрочном спросе, – Петренко

Развитие внутреннего рынка газа и стабильные правила игры – ключевые факторы для наращивания добычи и укрепления энергетической безопасности Украины.

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Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко в интервью "ЭнергоБизнесу".

Он напомнил, что сегодня в Украине действует запрет на экспорт газа.

"По состоянию на данный момент действует мораторий на этот год. Надо пройти зиму и посмотреть, что будет с ценами, добычей и заполненностью подземки", – отметил Петренко.

В то же время эксперт подчеркивает, что газодобывающая отрасль нуждается в четких рыночных сигналах для развития.

"Я понимаю коллег. Ведь для любой компании возможность реализовать продукцию является ключевым фактором. Если они будут точно знать, что смогут на 100% продать газ – это будет стимулировать их добывать больше", – пояснил он.

Он считает, что для стабильной работы рынка и наращивания добычи необходимо создать прогнозируемые рыночные условия для частных компаний.

"Что нам нужно сейчас – это развивать внутренний газовый рынок и создавать понятные конкурентные условия для частного сектора", – подчеркнул исполнительный директор Ассоциации газодобытчиков.

По его словам, среди ключевых условий для развития добычи внутри страны: долгосрочный спрос на газ, усовершенствование механизмов торговли ресурсом на бирже, а также стабильная налоговая политика.

Ранее эксперт по энергетике Института будущего Адриан Прокоп также заявил, что украинский рынок газа функционирует в условиях искусственной изоляции и чрезмерного регулирования, что создает риски для стабильного импорта следующей зимой.