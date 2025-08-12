Украинка зарегистрировала петицию с требованием отменить прокурорские спецпенсии: в Раде затягивают рассмотрение законопроекта

Украинка Виктория Гузева зарегистрировала петицию с требованием отменить прокурорские спецпенсии и не затягивать принятие законопроекта №12278. Законопроект не могут рассмотреть во втором чтении уже в течение нескольких месяцев.

Петиция зарегистрирована на сайте Верховной Рады. "У меня дедушка более 50 лет самоотверженно работал, и сейчас получает пенсию, на которую просто невозможно прожить. Его пенсия – 4 тысячи гривен. К сожалению, многие пожилые люди живут на пенсии, которые являются еще ниже. Но особенно больно от того, что сегодня в Украине такая ситуация, когда одни люди получают 3-4 тысячи гривен пенсии, а другие - по 300-400 тысяч. Где здесь справедливость?", – написала Гузева в петиции.

Отметим, максимальную пенсию в Украине (около 390 тыс. грн) получает Наталья Шаптала, бывшая глава Конституционного суда. Среди прокуроров, как удалось установить OBOZ.UA, самая большая пенсия среди бывших прокуроров у Андрея Саханова – 251,7 тыс. грн.

Петицию Гузеву, в которой она просит нардепов рассмотреть законопроект об отмене прокурорских спецпенсий во втором чтении, поддержали и некоторые нардепы. В частности, петицию подписал и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он также призвал поддержать петицию.

Что изменит законопроект №12278

Документ в частности предусматривает выплату прокурорам пенсий за выслугу лет только после увольнения из прокуратуры, а пенсии по инвалидности платить прокурорам на общих основаниях. Это фактически уменьшит размер выплат, если законодательные изменения утвердят окончательно.

В прошлый раз, в марте, для принятия законопроекта, нардепам не хватило всего четырех голосов, после чего комитет Третьяковой его доработал. Предлагается:

назначать прокурорам пенсию за выслугу лет только после их увольнения из органов прокуратуры ;

; предусмотреть, что пенсии для силовиков и работников прокуратуры пересчитываются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения;

в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения; законодательно закрепить, что изменения в пенсионное законодательство могут осуществляться исключительно отдельным законом о внесении изменений в ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В целом право на пенсию за выслугу лет могут предоставить только лицам, которые непосредственно перед обращением работали в научных учреждениях и учебных заведениях Офиса генерального прокурора. Также предлагается предоставить Пенсионному фонду Украины статус центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.

Законопроект в случае окончательного утверждения позволит ограничить максимальный размер пенсии с учетом всех надбавок десятью прожиточными минимумами, установленными для лиц, утративших трудоспособность. Поскольку с 2024 года эту выплату не пересматривали, она составляет 2361 грн, а максимальная прокурорская пенсия составит 23 610 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026-го ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 увеличат с 32 до 33 лет. При этом для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 необходимо иметь 23 года стажа.

