Прокурор на пенсии поднял свою выплату в разы и через суд хочет запретить называть свое имя: вот как его зовут

Прокурор на пенсии Анатолий Магда в июне 2025-го выиграл иск против ПФУ в Харьковском окружном админсуде и поднял свою пенсию с 34 455 до 80 124 грн (сейчас дело находится в апелляции). После того, как о решении суда написал ряд СМИ, прокурор подал исковые заявления против средств массовой информации, в том числе, с требованием удалить из публикаций его персональные данные – имя и материалы дела.

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Иск Анатолий Магда подал в том числе против издания OBOZ.UA, а также еще нескольких коллег, которые распространили новость о перерасчете пенсии бывшего прокурора. Реестр судебных решений в Украине открыт, на портале суда также можно увидеть ФИО истца. Эти данные – в открытом доступе. Однако прокурор, судя по его иску, по какой-то причине решил, что если информация о его деле попала в СМИ, это значит, что кто-то раскрыл эти данные.

Коротко о главном:

информацию о том, что экс-прокурор поднял себе пенсию, могут увидеть все желающие – она опубликована в реестре судебных решений, а его ФИО можно увидеть на сайте суда;

– она опубликована в реестре судебных решений, а его ФИО можно увидеть на сайте суда; прокурор на пенсии в иске против СМИ допустил, что эти данные передали работники суда или кто-то из судей (возможно, не зная, что в Украине открыт реестр судебных решений, поэтому для того, чтобы узнать о его деле, достаточно иметь гаджет и доступ к интернету);

(возможно, не зная, что в Украине открыт реестр судебных решений, поэтому для того, чтобы узнать о его деле, достаточно иметь гаджет и доступ к интернету); Магда заявил, что некоторые упомянутые данные о нем – недостоверны, однако не объяснил, какие именно ошибки были допущены, при том вся информация – из материалов его судебных дел против ПФУ;

суд пока оставил исковое заявление Магды против OBOZ.UA без движения, потому что он не смог правильно оформить заявление;

свой моральный ущерб от публикации информации бывший прокурор оценил в 1 млн грн. По данным OBOZ.UA, столько он требовал и от других СМИ, которые назвали его имя и опубликовали материалы дела против ПФУ.

"Кем из судей, работников или руководства Харьковского окружного административного суда - владельцем персональных данных, противоправно допущена передача моих персональных данных третьему лицу", – написал он в исковом заявлении (орфография и пунктуация сохранена). Ниже – предоставляем скриншот с судебного портала, где каждый желающий без помощи "судей или работников суда" может увидеть ФИО бывшего прокурора. Это подтверждает, что никто не допускал передачу его данных – они в открытом доступе.

Прокурор на пенсии заявил, что недостоверной является следующая информация:

"Справку об инвалидности он получил еще в 2019-м, уже находясь на пенсии"

Однако в материалах дела сказано: "Согласно удостоверению от 24.12.2019 истцу установлена вторая группа инвалидности вследствие заболевания, связанного с выполнением обязанностей военной службы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС".

При том ранее он в суде требовал пересчитать свою пенсию начиная с 2017-го. То есть Магда действительно уже будучи пенсионером, в конце 2019-го получил удостоверение об установлении инвалидности (в статье OBOZ.UA из-за которой судится Магда, вместо "удостоверение" ошибочно использовано слово "справка", однако это не искажает смысл информации).

"Благодаря своей инвалидности прокурор получил право на повышение инвалидам армии, приравненных к инвалидам войны II группы, которая составляет 40% прожиточного минимума для лиц, целевую помощь инвалидам войны (хотя в войне участия не принимал) и дополнительную пенсию инвалидам – ликвидаторам ЧАЭС", – эту информацию экс-прокурор также считает недостоверной.

Однако все указанные доплаты также упоминаются в материалах его судебного дела против ПФУ (№520/13929/23). В документе говорится о том, что Магда имеет право на "ежемесячную дополнительную пенсию за вред, причиненный здоровью...как лицу, относящимся к категории 1 из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: лицам с инвалидностью II группы", перерасчет пенсии, учитывая повышение инвалидам армии, приравненных к инвалидам войны II группы с учетом роста прожиточного минимума, а также повышение пенсии на 40 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, как лицу с инвалидностью вследствие войны II группы.

То есть вся указанная информация – из реестра судебных решений. Сможет ли прокурор исправить свое исковое заявление против СМИ и решит ли суд запретить журналистам называть имя прокурора, который поднял свою пенсию (путем отмены ограничительных коэффициентов) – станет известно уже в ближайшие недели.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026-го ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 необходимо иметь 23 года стажа.

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