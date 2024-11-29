Украине жизненно необходима дешевая атомная энергия: Кушнирук объяснил, почему стоит достроить ХАЭС

Украина должна безотлагательно сосредоточиться на развитии атомной энергетики, в частности на достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

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Об этом написали "Униан" со ссылкой на экономиста Бориса Кушнирука.

"Достройка двух блоков ХАЭС, готовых на 25-75%, позволит обеспечить дополнительные 2,2 ГВт мощности. Это критически важно для восстановления промышленности в послевоенный период. Без дешевой атомной энергии невозможно достичь экономической стабильности", – подчеркнул эксперт.

По его словам, в мире отмечается стремительное развитие атомной энергетики. На конференции COP29, которая прошла в ноябре 2024 года в Баку, еще шесть стран подписали декларацию о тройном увеличении мощностей АЭС до 2050 года. Сейчас среди подписантов – США, Великобритания, Франция, Япония, Канада и Украина. Эти государства делают ставку на ядерную энергетику как ключевой инструмент обеспечения климатических целей и энергетической безопасности.

"Украина уже начала масштабную перестройку своего энергосектора, строя небольшие газотурбинные, ветровые и солнечные электростанции. Но важно понимать, что такие объекты лишь дополняют атомную генерацию. Именно АЭС могут обеспечить большие объемы дешевой и стабильной энергии, которая необходима для экономического восстановления страны", – подчеркнул Кушнирук.

Достройка ХАЭС официально поддержана США и ЕС. Кроме этого, Украина изучает перспективы строительства новых реакторов с участием компании Westinghouse и разрабатывает обновленную энергетическую стратегию, которая будет включать развитие малых модульных реакторов (SMR). Эти шаги станут важными для энергетической независимости и устойчивого развития страны.