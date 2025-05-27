Украине следует отменить предельные сроки эксплуатации грузовых вагонов, – Гусак

Украина пока остается единственным государством в Европе, которое жестко регламентирует возраст грузового вагона, не учитывая его фактическое техническое состояние. В ЕС и США подход диаметрально противоположный.

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Об этом в блоге для ЦТС генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

По мнению Гусака, если не отменить предельные сроки, к 2028 году с рынка могут исчезнуть 21 тыс. единиц грузового парка, что составляет более трети всех вагонов. При этом, ни одна страна мира не в состоянии быстро заместить такое количество единиц новым парком.

"Это будет означать: дефицит перевозок; паралич промышленного роста; потерю тысяч рабочих мест в транспортном секторе; уменьшение доходов в бюджет. Настоящая безопасность – это контроль технического состояния, а не "возраст в паспорте"", – отмечает эксперт.

По выводам Гусака сегодня необходимо: исключить из нормативной базы понятие "предельного срока эксплуатации"; закрепить механизм продления эксплуатации по результатам технического осмотра; открыть путь к обновлению вагонов через модернизацию, а не принудительную замену.

Норма предельного срока эксплуатации грузовых вагонов заложена в приказе №647 Министерства инфраструктуры Украины еще в 2021 году. Когда она принималась звучало много критики со стороны как украинского крупного бизнеса так и экспертов-транспортников.