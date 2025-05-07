Украине нужны законодательные стимулы для развития рынка 'зеленых' гарантий – исследование

Украина должна создать экологические стимулы для большего использования в экономике электроэнергии из возобновляемых источников, что создаст дополнительные возможности для привлечения инвестиций в строительство зеленых электростанций.

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Об этом говорится в исследовании ГП Укрпромвнешэкспертиза по функционированию в Украине гарантий происхождения (ГП) электроэнергии, которые являются электронным подтверждением потребления зеленой электроэнергии в производстве товара или предоставлении услуги.

"По прогнозам авторов отчета, рост инвестиций и строительство новых ВИЭ мощностей благодаря полноценному функционированию рынка ГП в Украине, окажет положительное влияние на основные макроэкономические показатели", – сообщают в Украинской ветроэнергетической ассоциации, которая выступила инициатором такого исследования.

По мнению экспертов, в Украине существует ряд барьеров для развития рынка ГП. В частности, речь о: несоответствие стандартам ЕС, что затрудняет потенциальный экспорт "зеленой" электроэнергии в страны союза; низкую заинтересованность покупателей и ограниченный внутренний рынок; отсутствие механизмов стимулирования спроса на ГП с учетом экологической ценности. Эксперты отмечают, что функционирование рынка ГП обеспечит рост ВВП Украины на +0,26%, а валовой выпуск - на 0,3%. Кроме того, это даст стимул к созданию 17,6 тыс. новых рабочих мест.

Также отмечается, что развитие ВИЭ обеспечит рост налоговых поступлений на +5,5 млрд грн. А экспорт избыточной "зеленой" энергии добавит еще 32 млрд грн в бюджет, что суммарно составит 37,5 млрд грн.

"Развитие рынка ГП будет способствовать: восстановлению энергетической системы Украины, в частности путем строительства новой ВИЭ генерации; "зеленому" переходу, ведь в результате развития ВИЭ генерации автоматически снизятся выбросы СО2; уменьшению углеродного следа в украинской продукции; привлечению инвестиций и декарбонизации экономики", – отмечают эксперты.

Ранее в ГП "Гарантированный покупатель" прогнозировали низкий спрос на покупку гарантий происхождения на зеленую электроэнергию. Для решения этой проблемы предлагалось внести изменения в законодательство для того, чтобы объем начисленных обязательств по эконалогу можно было уменьшать для предприятий, которые покупают зеленую электроэнергию и подтверждают ее гарантиями происхождения.