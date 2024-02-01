Украине нужно убрать валютные ограничения, введя стимулы, – Амелин

Из-за существующих валютных ограничений конкурентные возможности Украины сокращаются, поэтому для поддержки экономики важно убрать их, предложив бизнесу стимулы от государства.

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Такое убеждение выразил соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

"Ограничение – это искажение конкурентных возможностей для Украины. Это большие проблемы, которые Нацбанк создает для экономики. Мы не можем привлекать инвестиции. Поэтому должна быть единая, согласованная политика экономических регуляторов – Нацбанка, Минэкономики, Минфина и Офиса президента, по управлению Офиса президента в военное время, возможно – для того, чтобы мы убрали ограничения и, наоборот, давали гарантии, стимулы для роста экономики и бизнеса ", – объяснил Амелин.

Он напомнил, что экономика является основой обороноспособности страны, поэтому регуляторы должны делать все, чтобы экономика получала ресурсы.

"Даже сегодня Нацбанк сохраняет учетную ставку в 15%. Это высоко для бизнеса. Мы теряем рынки, не можем конкурировать с поляками, забирающими контракты. Поэтому должен быть в Офисе президента создан экономический штаб, как Генштаб для армии, который будет помогать экономике выживать и расти, давать ресурсы для обороноспособности. Мы видим, как оказывается помощь Западу, поэтому можем опираться только на бизнес, только на экономику", – резюмировал Амелин.

Ранее президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что экономическая ситуация в Украине меняется к лучшему, и нет необходимости в применении жестких валютных ограничений. Эти ограничения сейчас мешают привлекать в Украину необходимые инвестиции.