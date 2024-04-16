Украине нужно мобилизовать ресурсы для развития зеленой энергетики, – Паетт

США заинтересованы в том, что помочь Украине мобилизовать ресурсы и инвестиции в развитие возобновляемой энергетики в условиях российских обстрелов тепловых электростанций, заявил помощник секретаря Бюро энергетических ресурсов, посол США в Украине в 2013-2016 гг. Джеффри Паетт.

"Мы также хотим помочь Украине мобилизовать ресурсы и инвестиции для развития ветроэнергетики, солнечной энергетики, децентрализованной генерации", – сказал Паетт.

По его словам, недавно уничтоженная Трипольская ТЭС принадлежит к элементу устаревшей советской энергосистемы, которую достаточно легко было уничтожить российскими ракетами из-за ее размера и централизации.

"Самая надежная энергия в долгосрочной перспективе – это распределенная энергия, более гибкая сеть европейского типа – гораздо больше возобновляемых источников. Путину сложнее атаковать ее", – подчеркнул Паетт.

Он также отметил, что угроза со стороны России сохранится для Украины и это очень важный урок по обеспечению энергетической безопасности.

"Мы все должны признать, и я знаю, что украинцы знают это лучше, чем кто-либо другой. Проблемы безопасности никуда не денутся, даже если Украина одержит победу. Угроза со стороны России сохранится", – подытожил экс-посол США в Украине.

Напомним, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тинный считает, что власти Украины должны срочно обеспечить поддержку инвесторов, которые смогут в ближайший год построить до 3 ГВт распределенной энергетики и до 2 ГВт систем накопления электроэнергии, чтобы минимизировать отключение электроэнергии, которые будут возникать вследствие уничтожения врагом великой количества гидро- и тепловых электростанций

Недоплата Гарантированного покупателя предприятиям зеленой энергетики за 2023 год составляет 25%, а за 2022 год – почти 45%.