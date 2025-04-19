Украине не хватит 4,5 млн работников: бизнес должен готовиться активно привлекать пенсионеров и переосмыслить отношение к возрасту

В Украине происходит значительный рост среднего возраста населения. На фоне дефицита кадров работодателям придется активнее привлекать работником от 60 лет. В условиях войны и демографического кризиса для ускорения экономического роста следует отказаться от дискриминации кандидатов по любым, в том числе возрастным признакам.

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Об этом в своей колонке для Forbes написала первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак. "Доля взрослых кандидатов на рынке труда будет расти. Да, именно взрослых, ведь, по классификации ООН, мы все до 64 лет – взрослые, а "старший возраст" начинается с 65", – отметила она. Вместе с тем на украинском рынке труда не будет хватать как минимум 4,5 млн человек, оценивает Минэкономики.

Уже сейчас 25% граждан Украины в возрасте 60+, и дальше их количество будет расти. Формирование культуры активного долголетия требует от бизнеса нового отношения к возрасту. Это должно быть отражено в процессах найма, управления и развития персонала.

Многоэтапность жизни. Представление о традиционной трехэтапной жизни – образовании, карьере, выходе на пенсию – должно измениться на многоэтапную: с учебой на протяжении всей жизни, перерывами в карьере и новыми профессиями. кадров.

Новые карьерные пути. Традиционный профессиональный путь повышения в рангах до уровня менеджера/топ-менеджера больше не будет обеспечивать достаточной гибкости для работников. "Вместо карьерной лестницы мы должны строить карьерную матрицу, в которой люди могут двигаться по нескольким направлениям: вверх, вниз и в сторону", - пояснила она.

Различные модели работы. Современные работники имеют более высокие ожидания от работодателей и желают большей гибкости в том, когда и как они работают.

Отказ от эйджизма. В условиях войны и демографического кризиса для ускорения экономического роста нам следует отказаться от дискриминации кандидатов по любым, в том числе возрастным признакам.

Забота о здоровье. Компании должны инвестировать в автоматизацию и другие решения, чтобы сделать работу старших людей более эффективной и с меньшими физическими нагрузками.

Инвестиции в оздоровительные программы должны быть сосредоточены не только на физическом здоровье, но и психологическом и финансовом благосостоянии. Программы оздоровления укрепляют ум и тело, помогают жить подольше.

Финансовое образование позволяет работникам экономить, чтобы иметь достойную старость.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за время Великой войны кардинально изменилась ситуация на рынке труда. В последнее время происходит определенная стабилизация. При этом больше всего возросло количество вакансий для военных, медиков и юристов. В то же время, трудно найти работу ITвцам.

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