Ситуация на рынке труда кардинально изменилась: кого критически не хватает и для кого стало тяжело найти работу

В Украине за время большой войны кардинально изменилась ситуация на рынке труда. В последнее время происходит определенная стабилизация. При этом больше всего возросло количество вакансий для военных, медиков и юристов. В то же время, трудно найти работу ITвцам.

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Об этом говорится в данных исследования work.ua. По сравнению с январем 2022 года в 16 категориях работы стало больше, а в 12 – меньше (исследование в прошлом году показывало уменьшение количества вакансий в 19 категориях).

Практически не изменилось количество вакансий в категориях:

"Финансы, банк", +2%;

"Сфера обслуживания", +1%

;"Маркетинг, реклама, PR", +1%;

"Бухгалтерия, аудит", +0,6%;

"Топменеджмент, руководство высшего звена", +0,3%.

А вот спад спроса на специалистов произошел в 12 категориях. "Самый заметный рост количества вакансий ожидаем для должностей в армии. Ведь до полномасштабного вторжения на Work.ua не было отдельного направления военного рекрутинга. Сегодня же более 600 подразделений размещают на платформе почти 9 000 предложений работы. Так как сравнивать январь 2022 и февраль 2025 года абсолютными лидерами по увеличению вакансий являются: деминер – с 1 до 377; стрелок – с 3 до 735; командир миномета – с 1 до 135; инженер дронов – с 5 до 202; оператор дрона – с 18 до 702; оператор отделения – с 6 до 198", – объясняют в work.ua.

Стремительное увеличение вакансий произошло и для медиков. Большое количество предложений работы, с одной стороны, связано с вызовами полномасштабной войны. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла, что из-за войны войны в Украине возрастет тяжесть заболеваний, увеличится заболеваемость инфекционными болезнями. Также, по словам министра здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания "помолодели" на 10-15 лет. То есть украинцы чаще нуждаются в помощи медиков.

Но с другой стороны, увеличение количества вакансий объясняется также дефицитом кадров, что является всеобщим вызовом рынка труда во всех сферах. Он вызван рядом факторов, таких как мобилизация, выезд украинцев за границу и т.д. Однако в медицине эта тенденция общемировая: стратегия ВОЗ предусматривает глобальный дефицит кадров в медицинской сфере до 2030 года.

За последние 3 года заметно вырос спрос на таких специалистов:

эпидемиолог (+200%);

анестезиолог (+170%);

реабилитолог (+152%);

невропатолог (+147%);

уролог (+145%);

хирург (+144%);

травматолог (103%).

Третья категория, где произошло существенное увеличение вакансий – "Юриспруденция". Обратная ситуация – в сфере IT: предложений работы стало меньше на 36%. Существенное сокращение вакансий – новая реальность для таких специалистов: Game Developer (-87%); Java Developer (-86%); JavaScript Developer (-84%); Android Developer (-83%); iOS Developer (-81%); верстальщик (-75%); геймдизайнер (-71%).

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