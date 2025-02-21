Украине грозит газовый дефицит из-за регуляторных ограничений и ПСО, – Прокип

Следующая зима может стать серьезным вызовом для украинской энергосистемы из-за критической нехватки газа. Уже сейчас дефицит топлива оказывает негативное влияние на стабильность энергетического сектора. Последние недели пришлось вводить аварийные отключения электроэнергии, а предприятия столкнулись с ограничением потребления.

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Об этом пишет доктор экономических наук, руководитель энергетических программ "Украинского института будущего" Андриан Прокип.

"Через 7–10 дней среднесуточная температура воздуха поднимется выше нуля. Среднесуточный спрос на газ спадет. В то же время, уже через одну-две недели следует ожидать заметного роста генерации солнечными электростанциями. Поэтому так или иначе, но нынешний отопительный сезон мы пройдем – с ограничениями или без", – отмечает Прокип.

По его словам, особую угрозу создает значительное сокращение собственной добычи газа из-за российских атак на украинскую газовую инфраструктуру. Это может поставить страну перед еще большими вызовами в отопительный сезон 2025-2026 годов.

"За более чем два года энергетического террора запас прочности украинской энергетики существенно исчерпан. И только заявлений, планов и объявлений больших строек мало, чтобы пройти следующую зиму", – подчеркивает эксперт.

На фоне дефицита топлива Украина предположительно будет вынуждена активнее использовать мазут для поддержки генерации. Ранее правительство ограничивало его экспорт, чтобы сохранить стратегические резервы, однако в 2024 году квоты были снижены. Теперь под вопросом – хватит ли запасов или придется импортировать мазут, что дополнительно усилит финансовое давление на энергосистему.

Еще одна угроза, по словам эксперта, – то, что европейский рынок также будет под давлением спроса. Это может сделать импорт газа еще более сложным и дорогостоящим для Украины.

"Не исключено, что придется заранее законтрактовать поставки сжиженного газа для зимних месяцев. В конце концов этот газ всегда можно продать – покупатели для него найдутся, в условиях высокого спроса, который будет в ЕС в следующем году. Только сомнительно, что добиться таких целей можно будет старыми методами с чрезмерно срегулированным рынком", – отмечает Прокип.

Эксперт подчеркивает, что необходимо переосмыслить подход к регулированию рынка, поскольку старые методы не способны эффективно подготовить страну к следующему отопительному сезону.

"Новые ПСО не спасут ситуацию с газом перед следующей зимой", – подытожил он.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина дополнительно нуждается не менее 1 млрд куб. м до конца этого года. По словам экономического эксперта Алексея Куща, к серьезному дефициту ресурса привели манипуляции "Нафтогаза" с продажей газа коммерческим компаниям летом.