Украина заработала уже более 2 млрд долларов благодаря экспорту железорудного сырья

В 2024 г. Украина вернула часть утраченных позиций на глобальном рынке железорудного сырья. За первые 8 месяцев года на экспорт было отправлено 23,3 млн т сырья - это почти столько же, как за весь 2022 год, и существенно больше, чем в 2023 году. Нынешние темпы экспорта практически в 2 раза выше, чем в прошлом. За первые 8 месяцев 2024 экспортеры принесли в Украину уже более 2 млрд долл. валютной выручки.

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Последний довоенный год дал Украине 44,5 млн т экспорта в физическом измерении и почти 7 млрд долл. в деньгах. В 2022 г. тоннаж сократился чуть ли не вдвое, до 24 млн т, в 2023 г. дно стало еще ближе – 17,7 млн т. На этом фоне ожидаемые 30-35 млн т рудного экспорта в 2024 г. кажутся серьезным успехом. Все это произошло благодаря тому, что украинские производители руды смогли вернуться на китайский рынок сбыта", – пишет Минпром.

Первый миллион тонн железорудного сырья в этом году отправлен и в Турцию: возможность вернуться на этот рынок дало нам восстановление морской навигации, указывают эксперты изданием. По итогам первого полугодия-2024 Украина вышла сразу на второе место в топе поставщиков руды на турецкий рынок, обогнав ЮАР.

"Но есть у производителей и проблемы, которые могут остановить развитие отрасли. Главными из которых остаются энергетика и логистика. Требование импортировать 80% электроэнергии стало серьезным ударом: аукционы на доступ к пересечению ажиотажны, потому что туда заходят все крупные потребители электроэнергии. К тому же эти аукционы суточные, то есть промышленники не могут купить сечение в месяц, пол года или год, и иметь прогнозируемость. Другой болезненный удар отрасль ожидает от "Укрзалізниці", чье руководство выступает с инициативой унификации тарифов на все виды грузовых перевозок. По оценкам экспортеров железорудного сырья, для них это выльется в 20-25-процентный рост расходов на железнодорожную логистику. Это при том, что в 2022 г. "Укрзалізниця" подняла грузовые тарифы сразу на 70%. И сейчас они уже на 25-60% (в зависимости от вида груза) выше довоенного уровня в долларовом эквиваленте", – говорит издание.

Ранее стало известно, что Украина, несмотря на войну, сумела вернуться на 20-е место в рейтинге мировых производителей стали.