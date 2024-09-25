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Украина заработала миллионы гривен на элитных часах предателя Медведчука: коллекцию пустили с молотка. Фото

Ксения Капустинская
Экономика
3 минуты
3,3 т.
Украина продала коллекцию часов Медведчука

В Украине продали на аукционе еще 11 коллекционных часов коллаборанта Виктора Медведчука – в частности, Breguet за 1,12 млн грн и Patek Philippe за 409 тыс. грн. В целом заработать для государственного бюджета удалось почти 3,3 млн грн.

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Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА). Отмечается, что аукцион состоялся 25 сентября.

"Была реализована часть арестованной коллекции часов экс-нардепа Виктора Медведчука. Так, во время торгов 24 участника соревновались за возможность стать владельцем дорогостоящих часов", – заявили в ведомстве.

В АРМА добавили, что на аукцион было выставлено 12 часов. Из них реализовали 11:

  • Breguet 4416К. Самый дорогой лот на этом аукционе. Час продали за 1,12 млн грн, тогда как стартовая цена составляла 929,5 тыс. грн.
Breguet 4416К
  • Vacheron Constantin. Часы в корпусе серого цвета и ремешком черного цвета продали за 222,2 тыс. Стартовая цена составляла 131,78 тыс. грн.
Vacheron Constantin
  • Dolce & Gabbana в корпусе из металла желтого и серого цветов, ремешком и циферблатом красного цвета. Финальная цена составила 61,5 тыс. грн, стартовая – 56,37 тыс. грн.
Dolce & Gabbana
  • Gold Time. Часы в корпусе из желтого металла и c ремешком коричневого цвета продали за 101 тыс. грн при стартовой цене 99,52 тыс. грн.
Gold Time
  • Breguet 5178. Часы из серого металла и с темно-серым ремешком продали за 175,4 тыс. грн при стартовой цене 159,78 тыс. грн.
Breguet 5178
  • Breguet 5157 в корпусе из металла серого цвета, с ремешком черного цвета. Лот продан на 183,5 тыс. грн при стартовой цене 152,29 тыс. грн.
Breguet 5157
  • Franck Muller прямоугольной формы с надписью на обороте № 18, 5850 AL. Часы проданы за 100,5 тыс. грн, стартовая цена составляла 66,01 тыс. грн.
Franck Muller
  • Rolex из металла серого цвета и с металлическим браслетом. Лот продан за 495 тыс. грн при стартовой цене 361 тыс. грн.
Rolex
  • Breguet 684. Часы в корпусе из желтого металла и с ремешком коричневого цвета проданы за 240 тыс. грн. Стартовая цена составляла 166,92 тыс. грн.
Breguet 684
  • Vacheron Constantin из металла серого и браслетом черного цвета. Лот ушел с молотка за 181,9 тыс. грн при стартовой цене 76,3 тыс. грн.
Vacheron Constantin
  • Patek Philippe. Часы корпусе желтого цвета, с коричневым ремешком проданы за 409 тыс. грн при стартовой цене 287,35 тыс. грн.
Patek Philippe

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущий аукцион по продаже люксовых часов Медведчука принес Украине 3,6 млн грн. Тогда, в частности, были проданы часы с портретом Оксаны Марченко.

До того АРМА продало квадроцикл и багги Медведчука. Выручить удалось почти миллион гривен.

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