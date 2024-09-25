Украина заработала миллионы гривен на элитных часах предателя Медведчука: коллекцию пустили с молотка. Фото

В Украине продали на аукционе еще 11 коллекционных часов коллаборанта Виктора Медведчука – в частности, Breguet за 1,12 млн грн и Patek Philippe за 409 тыс. грн. В целом заработать для государственного бюджета удалось почти 3,3 млн грн.

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Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА). Отмечается, что аукцион состоялся 25 сентября.

"Была реализована часть арестованной коллекции часов экс-нардепа Виктора Медведчука. Так, во время торгов 24 участника соревновались за возможность стать владельцем дорогостоящих часов", – заявили в ведомстве.

В АРМА добавили, что на аукцион было выставлено 12 часов. Из них реализовали 11:

Breguet 4416К. Самый дорогой лот на этом аукционе. Час продали за 1,12 млн грн, тогда как стартовая цена составляла 929,5 тыс. грн.

Vacheron Constantin. Часы в корпусе серого цвета и ремешком черного цвета продали за 222,2 тыс. Стартовая цена составляла 131,78 тыс. грн.

Dolce & Gabbana в корпусе из металла желтого и серого цветов, ремешком и циферблатом красного цвета. Финальная цена составила 61,5 тыс. грн, стартовая – 56,37 тыс. грн.

Gold Time. Часы в корпусе из желтого металла и c ремешком коричневого цвета продали за 101 тыс. грн при стартовой цене 99,52 тыс. грн.

Breguet 5178. Часы из серого металла и с темно-серым ремешком продали за 175,4 тыс. грн при стартовой цене 159,78 тыс. грн.

Breguet 5157 в корпусе из металла серого цвета, с ремешком черного цвета. Лот продан на 183,5 тыс. грн при стартовой цене 152,29 тыс. грн.

Franck Muller прямоугольной формы с надписью на обороте № 18, 5850 AL. Часы проданы за 100,5 тыс. грн, стартовая цена составляла 66,01 тыс. грн.

Rolex из металла серого цвета и с металлическим браслетом. Лот продан за 495 тыс. грн при стартовой цене 361 тыс. грн.

Breguet 684. Часы в корпусе из желтого металла и с ремешком коричневого цвета проданы за 240 тыс. грн. Стартовая цена составляла 166,92 тыс. грн.

Vacheron Constantin из металла серого и браслетом черного цвета. Лот ушел с молотка за 181,9 тыс. грн при стартовой цене 76,3 тыс. грн.

Patek Philippe. Часы корпусе желтого цвета, с коричневым ремешком проданы за 409 тыс. грн при стартовой цене 287,35 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущий аукцион по продаже люксовых часов Медведчука принес Украине 3,6 млн грн. Тогда, в частности, были проданы часы с портретом Оксаны Марченко.

До того АРМА продало квадроцикл и багги Медведчука. Выручить удалось почти миллион гривен.

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