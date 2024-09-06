В Украине за миллионы продали люксовые часы Медведчука с Кремлем и портретом Марченко. Фото
Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) продало на аукционе 8 коллекционных часов коллаборанта Виктора Медведчука – в частности, с изображениями его жены Оксаны Марченко и Кремля. Заработать на этом удалось почти 3,6 млн грн.
Об этом сообщили в самом АРМА. Там отметили:
- часы купили в первый же день аукциона;
- всего было выставлено на продажу 20 часов;
- в торгах приняли участие 18 участников.
"Первыми были реализованы часы марки Rolex, стартовая цена которых составляла 416 583 грн. По результатам торгов они были проданы за 550 тыс. грн", – говорится в сообщении.
Самыми же дорогими из проданных часов, подчеркивается, стал экземпляр марки Patek Philippe. Их продали за более 1,271 млн грн.
Какие часы Медведчука продали на аукционе
- Patek Philippe – за более 1,271 грн. Стартовая цена – такая же.
- Parmigiani Fleurier с изображением "Оксаны Марченко" – за 485 тыс. грн Стартовая цена – 302 629 грн.
- Dolce&Gabbana – за 233 777 грн. Стартовая цена – 219 136 грн.
- "Москва Кремль" – за 105 678 грн. Стартовая цена – 17 474 грн.
- Rolex – за 700 001 грн. Стартовая цена – 547 328 грн.
- Rolex – за 550 000 грн. Стартовая цена – 416 583 грн.
- Cartier – 200 001 грн. Стартовая цена – 162 500 грн.
- "Госрезерв Украины" – 41 500 грн. Стартовая цена – 2 597 грн.
Общая сумма реализации составила почти 3,6 млн грн. Которые, утверждается:
- поступят в государственный бюджет;
- "в дальнейшем будут направлены на покупку военных облигаций".
"Остальные 12 часов также будут реализованы на аукционе, о чем будет сообщено дополнительно. Таким образом, АРМА обеспечит поддержку Вооруженных Сил Украины, эффективно управляя имуществом предателя Украины", – рассказали в АРМА.
Напомним, в сентябре 2022 года в обмен на Медведчука украинской стороне удалось вернуть многих защитников Мариуполя. В частности, из российского плена были освобождены заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") и командир полка "Азов" Денис Прокопенко ("Редис").
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!