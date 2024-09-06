В Украине за миллионы продали люксовые часы Медведчука с Кремлем и портретом Марченко. Фото

Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) продало на аукционе 8 коллекционных часов коллаборанта Виктора Медведчука – в частности, с изображениями его жены Оксаны Марченко и Кремля. Заработать на этом удалось почти 3,6 млн грн.

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Об этом сообщили в самом АРМА. Там отметили:

часы купили в первый же день аукциона;

всего было выставлено на продажу 20 часов;

в торгах приняли участие 18 участников.

"Первыми были реализованы часы марки Rolex, стартовая цена которых составляла 416 583 грн. По результатам торгов они были проданы за 550 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Самыми же дорогими из проданных часов, подчеркивается, стал экземпляр марки Patek Philippe. Их продали за более 1,271 млн грн.

Какие часы Медведчука продали на аукционе

Patek Philippe – за более 1,271 грн. Стартовая цена – такая же.

Parmigiani Fleurier с изображением "Оксаны Марченко" – за 485 тыс. грн Стартовая цена – 302 629 грн.

Dolce&Gabbana – за 233 777 грн. Стартовая цена – 219 136 грн.

"Москва Кремль" – за 105 678 грн. Стартовая цена – 17 474 грн.

Rolex – за 700 001 грн. Стартовая цена – 547 328 грн.

Rolex – за 550 000 грн. Стартовая цена – 416 583 грн.

Cartier – 200 001 грн. Стартовая цена – 162 500 грн.

"Госрезерв Украины" – 41 500 грн. Стартовая цена – 2 597 грн.

Общая сумма реализации составила почти 3,6 млн грн. Которые, утверждается:

поступят в государственный бюджет;

"в дальнейшем будут направлены на покупку военных облигаций".

"Остальные 12 часов также будут реализованы на аукционе, о чем будет сообщено дополнительно. Таким образом, АРМА обеспечит поддержку Вооруженных Сил Украины, эффективно управляя имуществом предателя Украины", – рассказали в АРМА.

Напомним, в сентябре 2022 года в обмен на Медведчука украинской стороне удалось вернуть многих защитников Мариуполя. В частности, из российского плена были освобождены заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") и командир полка "Азов" Денис Прокопенко ("Редис").

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